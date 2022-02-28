Business Monitor MultiView 搭載 4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ
くっきり鮮明な表示であらゆる作業に最適
包括的なソリューションのためのフィリップス USB-C ドッキングディスプレイ。USB-C ケーブル 1 本で、UltraClear 4K UHD の表示と、ノート PC の充電を同時に行うことができます。KVM スイッチと複数の接続を一体化し、優れた性能と利便性を実現します。
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Business Monitor MultiView 搭載 4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ
くっきり鮮明な表示であらゆる作業に最適 P Line 43（42.51 インチ／108 cm 対角） 3840 x 2160（4K UHD） USB-C でモニターからノート PC を直接充電
このディスプレイは、電源供給可能な USB Type-C ドッキングステーションを内蔵。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理により、対応ノート PC* へ直接電源供給が可能。スリムで裏表の区別のないコネクターの付いたケーブル 1 本で簡単接続。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにすっきり接続します。ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
DisplayHDR 400 が実現する生命力あふれる優れたビジュアル
VESA 策定 DisplayHDR 400 規格は、一般的な SDR ディスプレイから大きく進化したビジュアル体験を提供します。他の「HDR 互換」製品とは一線を画した DisplayHDR 400 対応製品は、息を呑むほどの輝度やコントラスト、色彩を実現します。より深くニュアンスのある黒の表現に加え、グローバルディミングと 400 nit 以上の輝度により実物さながらのイメージを再現。今まで表現しきれなかった色を再現し、見る人を魅了するビジュアル体験を創造します。
Ultra Wide Color の広色域で鮮明な映像を実現
Ultra Wide Color テクノロジーは、広範囲の色を表示できるため、きわめて鮮明な画像を実現します。Ultra Wide Color の「広色域」は、緑をより自然に近く、赤をさらに鮮明に、青をもっと深く再現。メディアエンターテインメントや画像、プロダクションに生き生きとした鮮やかな色彩を吹き込みます。
MultiView 4K で 4 つのシステムを 1 つの画面に
フィリップス MultiView 機能を搭載したこの 4K UHD ディスプレイは、最大 4 つのシステムのフル HD 画像を 1 つの画面に表示できます。ピクチャーバイピクチャー（PbP）を使用して、4 つのシステムを 1 つの画面で監視することにより、複数の部屋やセキュリティを制御できます。また、2 台のノート PC など複数のデバイスを横に並べて同時に表示することで、共同作業の効率を上げることもできます。さらに、ピクチャーインピクチャー（PiP）を使用して、PC で作業しながら、セットトップボックスのフットボールの試合映像を観ることもできます。
簡単にソースを切り替えられる内蔵 KVM スイッチ
マルチクライアント統合型 KVM スイッチなら、1 組のモニター、キーボード、マウスをセットアップするだけで、2 台の PC を制御可能。便利なボタンですばやくソースを切り替えることができます。PC 2 台分の演算能力を必要とする場合や、それぞれの PC の表示用に 1 台の大きなモニターを共有したい場合などにも、設定が簡単です。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
活字を読むのに最適な EasyRead モード
長文や文字量の多いドキュメントを読む際も、快適さと視認性が向上します。EasyRead モードは、表示カラーやズームレベルを調整することで、紙の上で読んでいるかのような表示体験を再現。デジタルディスプレイ上でありながら、目にやさしく、自然な読み心地を実現します。
傾きや高さ、回転の調整で、視聴に最適なポジションに
コンパクト Ergo ベースは、傾きや回転、高さの調整により、視聴者が最も快適で見やすい位置へと導く、人に優しいフィリップスのモニターベースです。
ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ
フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
内蔵型 RJ-45 イーサネットがデータセキュリティを確保
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
42.51 インチ／108 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
VA LCD Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.2451 x 0.2451 mm Brightness
400
cd/m² Display colors
約 10 億 7000 万色 Color gamut (typical)
NTSC 105％*、sRGB 126％*、Adobe RGB 90％* Contrast ratio (typical)
4000:1 SmartContrast
50,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
@ C/R > 10 Picture enhancement
SmartImage Maximum resolution
HDMI 1.4：3840 x 2160 @ 30 Hz、HDMI 2.0／DP／USB-C：3840 x 2160 @ 60 Hz Effective viewing area
941.184（横） × 529.416（縦）mm Scanning Frequency
30～140 kHz（横）／48～60 Hz（縦） sRGB
有 Delta E
< 2（sRGB） Flicker-free
有 Pixel Density
103.64 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ SmartUniformity
93～105％ EasyRead
有 Adaptive sync (VRR)
有 HDR
DisplayHDR 400 認証
コネクティビティー
Signal Input
DisplayPort 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 2、HDMI 1.4 x 1、USB-C 3.2 Gen 2 x 1（アップストリーム、データ、電源供給） Sync Input
個別の同期 Audio (In/Out)
ヘッドホン出力 RJ45
イーサネット LAN 最大 1G*、Wake on LAN RS232
有 USB：
アップストリーム：USB-C x 1、USB-B x 1、ダウンストリーム：USB 3.2 x 3（高速充電 B.C 1.2 x 1）、USB-C x 1（PD 15W 専用） HDCP
HDCP 1.4（HDMI 1.4／HDMI 2.0／DP 1.4／USB-C）、HDCP 2.2（HDMI 2.0／DP 1.4／USB-C） HBR3
USB-C
USB
電源供給
USB PD バージョン 3.0 超高速
データおよびビデオ転送 DP
Display Port Alt モード対応 USB-C 最大電源供給
USB-C1：最大 90W（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A;12V/3A、15V/3A、20V/4.5A）、USB-C2；最大 15W（5V/3A） USB-C
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
利便性
Built-in Speakers
5 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
SmartImage
入力
ユーザー
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience
Kensington ロック
VESA マウント（200x200mm） Control software
SmartControl MultiView KVM
USB-C、USB-B
スタンド
Height adjustment
100
mm Swivel
-/+ 45
度 Tilt
-5～23
度
電源
ECO mode
43.9 W（標準） Power supply Off mode
ゼロスイッチによるゼロワット On mode
46 W（標準）（EnergyStar テスト方式） Standby mode
0.3 W（標準） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
1150 x 704 x 284
mm Product without stand (mm)
978 x 573 x 78
mm Product with stand(max height)
978 x 713 x 281
mm
重量
Product with packaging (kg)
23.30
kg Product with stand (kg)
18.00
kg Product without stand (kg)
12.40
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40℃
℃ Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60℃
℃ MTBF (demonstrated)
70,000 時間（バックライト不使用）
耐久性
Environmental and energy Post consumer recycled plastic
85％ Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CB
TUV/GS
TUV Ergo
CU-EAC
EAEU RoHS
CE マーク
FCC Class B
ICES-003
PSE
VCCI
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
応答時間値は SmartResponse に相当 NTSC 領域（CIE1976） sRGB 領域（CIE 1931） CIE1976 に基づく Adobe RGB 範囲 イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。 USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。 USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要 EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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