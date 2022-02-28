MultiView 4K で 4 つのシステムを 1 つの画面に

フィリップス MultiView 機能を搭載したこの 4K UHD ディスプレイは、最大 4 つのシステムのフル HD 画像を 1 つの画面に表示できます。ピクチャーバイピクチャー（PbP）を使用して、4 つのシステムを 1 つの画面で監視することにより、複数の部屋やセキュリティを制御できます。また、2 台のノート PC など複数のデバイスを横に並べて同時に表示することで、共同作業の効率を上げることもできます。さらに、ピクチャーインピクチャー（PiP）を使用して、PC で作業しながら、セットトップボックスのフットボールの試合映像を観ることもできます。