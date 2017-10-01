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Ultinon HID (FS)ヘッドランプ用 LED バルブ

42402FSJ

ウインカーの映り込みを軽減

フィリップス Ultinon HID シリーズ：フラッシュスターは、6700K の蒼白 HID 光を照射する純正 HID 仕様車の交換用バルブです。

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6700K の蒼白 HID 光へ

ウインカーの映り込みを軽減

  • バルブタイプ：D4R

  • 2 個入

  • 42V、35W

アルティノン HID シリーズ：フラッシュスターで HID をドレスアップ

フィリップス Ultinon HID（FS）ランプは、純正 HID バルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6700K の蒼白光がヘッドランプの存在感を際立たせます。

キセノン HID バルブの発する強力な光が最高の安全性をもたらします

キセノン HID（高輝度放電）バルブは、2 倍の光* を発するため、あらゆる状況下で安全な運転が可能です。キセノン HID ランプの作り出す強く白い光は日光に匹敵する明るさです。自動車用 HID 照明はドライバーの路上に対する集中力を高め、従来のハロゲンバルブよりもはるかにすばやく障害物や道路標識を識別できることが研究で実証されています。*標準的なハロゲンバルブとの比較

フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。

フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

技術仕様

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