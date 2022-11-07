40B1U5600/00
高い機能性
このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。また、ヘッドホンホルダーがケーブル管理を一段上のレベルへと引き上げます。
5000 シリーズ
40（39.53 インチ／100.4 cm 対角）
3440 x 1440（WQHD）
このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
マルチクライアント統合型 KVM スイッチなら、1 組のモニター、キーボード、マウスをセットアップするだけで、2 台の PC を制御可能。便利なボタンですばやくソースを切り替えることができます。PC 2 台分の演算能力を必要とする場合や、それぞれの PC の表示用に 1 台の大きなモニターを共有したい場合などにも、設定が簡単です。
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
応答時間値は SmartResponse に相当
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
本ディスプレイの USB-C 電源供給は最大 100 W（通常 96 W）です。電源供給の最大値はデバイスによって異なります。
PowerSensor による電力コスト削減の計算では、USB と電源供給はともに除外されます。
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。