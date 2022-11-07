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Business MonitorUSB-C 搭載 UltraWide 液晶モニター

40B1U5600/00

高い機能性

このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。また、ヘッドホンホルダーがケーブル管理を一段上のレベルへと引き上げます。

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高い機能性

  • 5000 シリーズ

  • 40（39.53 インチ／100.4 cm 対角）

  • 3440 x 1440（WQHD）

1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続

1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続

このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

簡単にソースを切り替えられる内蔵 KVM スイッチ

簡単にソースを切り替えられる内蔵 KVM スイッチ

マルチクライアント統合型 KVM スイッチなら、1 組のモニター、キーボード、マウスをセットアップするだけで、2 台の PC を制御可能。便利なボタンですばやくソースを切り替えることができます。PC 2 台分の演算能力を必要とする場合や、それぞれの PC の表示用に 1 台の大きなモニターを共有したい場合などにも、設定が簡単です。

IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

技術仕様

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注釈

  1. 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。

  2. 応答時間値は SmartResponse に相当

  3. NTSC 領域（CIE1976）

  4. sRGB 領域（CIE 1931）

  5. USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要

  6. インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。

  7. USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。

  8. イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。

  9. 本ディスプレイの USB-C 電源供給は最大 100 W（通常 96 W）です。電源供給の最大値はデバイスによって異なります。

  10. PowerSensor による電力コスト削減の計算では、USB と電源供給はともに除外されます。

  11. EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。

  12. 実際のモニターは図と異なる場合があります。