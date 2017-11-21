Brilliance USB-C ドッキング液晶モニター
USB-C ドッキングモニターで
フィリップスの USB-C ドッキング Brilliance モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。QHD 画像の表示、イントラネットへのセキュアな接続、ノート PC の充電など、すべてを 1 本の USB-C ケーブルで同時に実現できます。
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Brilliance USB-C ドッキング液晶モニター
USB-C ドッキングモニターで シンプルな接続を実現 P Line 32（可視領域 31.5 インチ／80 cm） 2560 x 1440（QHD） USB-C ドッキングステーション内蔵
このディスプレイは、電源供給可能な USB type-C ドッキングステーションを内蔵しています。スリムで裏表の区別のないコネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにスッキリ接続します。USB-C ケーブルでノート PC をモニターに接続すれば、ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続
このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）
ハイダイナミックレンジは今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。驚異的な明るさ、他にはないコントラスト、魅惑的な色彩で、明るい部分はさらに明るく、暗い部分はより深く表現することにより、実物さながらのイメージを再現します。従来のディスプレイでは表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了し、感情を刺激するビジュアル体験を創造します。
プロカラー標準 99％ AdobeRGB、100％ sRGB
このモニターは、プロ向けの業界標準を満たし、Adobe 99％、100％ sRGB の色域を達成、実物に忠実な色彩を再現します。Adobe RGB の拡張されたカラーレンダリングは、プロ品質の写真・ビデオ編集、アニメーション、カラークリティカルなプロジェクトに最適です。
フルカラーと広角視野を実現する 10 ビット IPS テクノロジー
このモニターは、ネイティブ 10 ビット広角ディスプレイを使用しています。これにより、1600 万色に制限される 8 ビットディスプレイと比較して、10 億 7000 万色の深みのあるカラーと一貫した滑らかな画像を実現しています。適切なグラフィックスカードとソフトウェアを使用することで、カラークリティカルなプロフェッショナルな作業も簡単にこなせます。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
内蔵型 RJ-45 イーサネットがデータセキュリティを確保 モニターから対応ノート PC への電源供給と充電
このモニターは、USB 電源供給規格（USB Power Delivery）に準拠した USB-C コネクターを内蔵しています。高度で柔軟性に優れた電源管理によって、USB-C ケーブル 1 本で、モニターから対応*ノート PC に直接電源供給と充電が可能です。
2560 x 1440 ピクセルの極めて鮮明な QHD 映像を楽しむ
このフィリップスディスプレイにより、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。USB-C、ディスプレイポート、HDMI、またはデュアルリンク DVI などのブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスのディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
100％リサイクル可能な梱包
フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが 100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しており、廃棄物削減を実現しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛や水銀などの有毒物質を持続的に削減、排除します。また、ディスプレイのハウジングには PVC/BFR フリー素材を使用しています。詳細は、http://www.asimpleswitch.com/global/ のフィリップスをご覧ください。
PVC-BFR フリーのハウジング
このフィリップスモニターハウジングには、窒素化難燃剤とポリ塩化ビニルが使用されていません（PVC-BFR フリー）。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
31.5 インチ／80.1 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
IPS テクノロジー Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.2727 x 0.2727 mm Optimum resolution
60Hz で 2560 x 1440 Brightness
450
cd/m² Display colors
約 10 億 7000 万色 Color gamut (typical)
Adobe RGB 99％（CIE 1976） Contrast ratio (typical)
1,200:1 SmartContrast
50,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Effective viewing area
698.11（横）x 392.69（縦） Scanning Frequency
水平： 30～99 KHz（VGA／DP／USB type-C）； 30～160 KHz（HDMI）／ 垂直： 56～76 Hz sRGB
有 Delta E
<2 Flicker-free
有 Pixel Density
93 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ SmartUniformity
96～103％ EasyRead
有 HDR
DisplayHDR 400 対応（HDMI）
コネクティビティー
Signal Input
VGA（アナログ）、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0 x 1、USB-C 3.1 Gen 1 x 1、 USB 3.1 Gen 1 x 2（ダウンストリーム、急速充電 BC 1.2）* Sync Input Audio (In/Out) RJ45
イーサネット LAN 最大 1G*
USB
電源供給
USB PD version 2.0 超高速
データおよびビデオ転送 DP
Display Port Alt モード対応 USB-C 最大電源供給
最大 60 ワット（5V/3A、7V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A） USB-C
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
利便性
Built-in Speakers
3 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
SmartImage
入力
明るさ
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience Control software
SmartControl
スタンド
Height adjustment
180
mm Pivot
90 度 Swivel
-170/+170
度 Tilt
-5/20
度
電源
ECO mode
31.9 W（typ.） Power supply Off mode
ゼロスイッチによるゼロワット On mode
23.72 W（EnergyStar テスト方式） Standby mode
0.5 W 未満（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
970 x 526 x 224
mm Product without stand (mm)
742 x 438 x 63
mm Product with stand(max height)
742 x 657 x 270
mm
重量
Product with packaging (kg)
13.86
kg Product with stand (kg)
9.70
kg Product without stand (kg)
6.74
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃ MTBF (demonstrated)
70,000 時間（バックライト不使用）
耐久性
Environmental and energy
EnergyStar 8.0
EPEAT*
RoHS Post consumer recycled plastic
65％ Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CE マーク
FCC Class B
VCCI
RCM
BSMI
ICES-003
J-Moss
cETLus
EPA
PSB
CU-EAC
SASO
KUCAS
UKRAINIAN
PSE
CECP
WEEE
TUV Ergo
TUV/GS
CB
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
応答時間値は SmartResponse に相当 USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要 インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。 USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。 イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。 EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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