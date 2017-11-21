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    Brilliance USB-C ドッキング液晶モニター

    328P6AUBREB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    USB-C ドッキングモニターで

    フィリップスの USB-C ドッキング Brilliance モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。QHD 画像の表示、イントラネットへのセキュアな接続、ノート PC の充電など、すべてを 1 本の USB-C ケーブルで同時に実現できます。

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    Brilliance USB-C ドッキング液晶モニター

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    USB-C ドッキングモニターで

    シンプルな接続を実現

    • P Line
    • 32（可視領域 31.5 インチ／80 cm）
    • 2560 x 1440（QHD）
    USB-C ドッキングステーション内蔵

    USB-C ドッキングステーション内蔵

    このディスプレイは、電源供給可能な USB type-C ドッキングステーションを内蔵しています。スリムで裏表の区別のないコネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにスッキリ接続します。USB-C ケーブルでノート PC をモニターに接続すれば、ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

    1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続

    1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続

    このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

    実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）

    実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）

    ハイダイナミックレンジは今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。驚異的な明るさ、他にはないコントラスト、魅惑的な色彩で、明るい部分はさらに明るく、暗い部分はより深く表現することにより、実物さながらのイメージを再現します。従来のディスプレイでは表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了し、感情を刺激するビジュアル体験を創造します。

    プロカラー標準 99％ AdobeRGB、100％ sRGB

    プロカラー標準 99％ AdobeRGB、100％ sRGB

    このモニターは、プロ向けの業界標準を満たし、Adobe 99％、100％ sRGB の色域を達成、実物に忠実な色彩を再現します。Adobe RGB の拡張されたカラーレンダリングは、プロ品質の写真・ビデオ編集、アニメーション、カラークリティカルなプロジェクトに最適です。

    フルカラーと広角視野を実現する 10 ビット IPS テクノロジー

    フルカラーと広角視野を実現する 10 ビット IPS テクノロジー

    このモニターは、ネイティブ 10 ビット広角ディスプレイを使用しています。これにより、1600 万色に制限される 8 ビットディスプレイと比較して、10 億 7000 万色の深みのあるカラーと一貫した滑らかな画像を実現しています。適切なグラフィックスカードとソフトウェアを使用することで、カラークリティカルなプロフェッショナルな作業も簡単にこなせます。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    内蔵型 RJ-45 イーサネットがデータセキュリティを確保

    内蔵型 RJ-45 イーサネットがデータセキュリティを確保

    モニターから対応ノート PC への電源供給と充電

    このモニターは、USB 電源供給規格（USB Power Delivery）に準拠した USB-C コネクターを内蔵しています。高度で柔軟性に優れた電源管理によって、USB-C ケーブル 1 本で、モニターから対応*ノート PC に直接電源供給と充電が可能です。

    2560 x 1440 ピクセルの極めて鮮明な QHD 映像を楽しむ

    このフィリップスディスプレイにより、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。USB-C、ディスプレイポート、HDMI、またはデュアルリンク DVI などのブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスのディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。

    100％リサイクル可能な梱包

    フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが 100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しており、廃棄物削減を実現しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛や水銀などの有毒物質を持続的に削減、排除します。また、ディスプレイのハウジングには PVC/BFR フリー素材を使用しています。詳細は、http://www.asimpleswitch.com/global/ のフィリップスをご覧ください。

    PVC-BFR フリーのハウジング

    このフィリップスモニターハウジングには、窒素化難燃剤とポリ塩化ビニルが使用されていません（PVC-BFR フリー）。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      31.5 インチ／80.1 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.2727 x 0.2727 mm
      Optimum resolution
      60Hz で 2560 x 1440
      Brightness
      450  cd/m²
      Display colors
      約 10 億 7000 万色
      Color gamut (typical)
      Adobe RGB 99％（CIE 1976）
      Contrast ratio (typical)
      1,200:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage
      Effective viewing area
      698.11（横）x 392.69（縦）
      Scanning Frequency
      水平： 30～99 KHz（VGA／DP／USB type-C）； 30～160 KHz（HDMI）／ 垂直： 56～76 Hz
      sRGB
      Delta E
      <2
      Flicker-free
      Pixel Density
      93 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      SmartUniformity
      96～103％
      EasyRead
      HDR
      DisplayHDR 400 対応（HDMI）

    • コネクティビティー

      Signal Input
      VGA（アナログ）、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0 x 1、USB-C 3.1 Gen 1 x 1、 USB 3.1 Gen 1 x 2（ダウンストリーム、急速充電 BC 1.2）*
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • ヘッドホン出力
      RJ45
      イーサネット LAN 最大 1G*

    • USB

      電源供給
      USB PD version 2.0
      超高速
      データおよびビデオ転送
      DP
      Display Port Alt モード対応
      USB-C 最大電源供給
      最大 60 ワット（5V/3A、7V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A）
      USB-C
      裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター

    • 利便性

      Built-in Speakers
      3 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • SmartImage
      • 入力
      • 明るさ
      • メニュー
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
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      • スペイン語
      • スウェーデン語
      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl

    • スタンド

      Height adjustment
      180  mm
      Pivot
      90 度
      Swivel
      -170/+170  度
      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      ECO mode
      31.9 W（typ.）
      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      ゼロスイッチによるゼロワット
      On mode
      23.72 W（EnergyStar テスト方式）
      Standby mode
      0.5 W 未満（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      970 x 526 x 224  mm
      Product without stand (mm)
      742 x 438 x 63  mm
      Product with stand(max height)
      742 x 657 x 270  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      13.86  kg
      Product with stand (kg)
      9.70  kg
      Product without stand (kg)
      6.74  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃
      MTBF (demonstrated)
      70,000 時間（バックライト不使用）

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • RoHS
      Post consumer recycled plastic
      65％
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • PVC／BFR フリーのハウジング
      • 水銀フリー

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CE マーク
      • FCC Class B
      • VCCI
      • RCM
      • BSMI
      • ICES-003
      • J-Moss
      • cETLus
      • EPA
      • PSB
      • CU-EAC
      • SASO
      • KUCAS
      • UKRAINIAN
      • PSE
      • CECP
      • WEEE
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • CB

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

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    レビュー

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    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
    • インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
    • USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
    • イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
    • EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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