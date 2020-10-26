販売終了
323E7QDAB/11
体験の規模を拡大
フィリップスの大型ディスプレイで視聴体験の規模を拡大しましょう。この大型の 32 インチクラスフル HD ディスプレイなら、リアルなゲームプレイに没頭したり、広範なワークスペースで仕事することもできます。
E Line
32（可視領域 31.5 インチ／80 cm）
1920 x 1080（フル HD）
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
4.1
5 中
23
レビュー
81%
のがこの製品を推奨
masa.yama
26/10/2020
日本
確認済みの購入者
画面，操作性について
画面は十分綺麗で満足しています。さらに，操作性と機器の安定している点にも十分満足し期待通リの製品でした。
気に入った点
画質
気に入らない点
スイッチの背面は使いづらい
これは 323E7QDAB 液晶ディスプレイ に対するレビューです
使用日 2019-09-25
これは 323E7QDAB 液晶ディスプレイ に対するレビューです
使用日 2019-09-25
ときさん
16/09/2019
日本
確認済みの購入者
TVの映像は十分にきれいです
2年位毎日数時間チューナーに接続して使用していますが問題は一切ありません。スピーカーは組み込まれていないのでUSBで給電するタイプの外付けのものを使っていますが本体にスリープに連動するUSB給電端子があると省エネになって好都合なので望まれます。映像の調節はほぼ工場出荷時のままで殆どしませんが慣れないと難しいです。
気に入った点
縁がスリムで場所を取らない。映像がきれい。
気に入らない点
特にないけど調整は易しくない。
はい、この製品をお勧めします
これは 323E7QDAB 液晶ディスプレイ に対するレビューです
使用日 2018-09-16
はい、この製品をお勧めします
これは 323E7QDAB 液晶ディスプレイ に対するレビューです
使用日 2018-09-16
maugo0903
16/05/2019
日本
大々的に満足
電源が時々切れるので マイナスです。 画面が大きくそこそこの性能が良い点です。 価格が安いこともいいことです。
はい、この製品をお勧めします
これは 323E7QDAB 液晶ディスプレイ に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは 323E7QDAB 液晶ディスプレイ に対するレビューです
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
HDMI ケーブルは、地域およびモデルによって異なります。
応答時間値は SmartResponse に相当