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BrillianceMultiView 搭載液晶モニター

298X4QJAB/11

パノラマ表示、極めて鮮明な映像

このフィリップス UltraWide 29 インチディスプレイは、極めて鮮明な 2560 x 1080 の解像度と鮮やかなカラーにより、驚くべき画質を実現します。超薄型ベゼルを採用した魅力的な 21:9 の AHIPS 画面で、パノラマ表示を楽しむことができます。

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UltraWide、MultiView ディスプレイ

パノラマ表示、極めて鮮明な映像

  • UltraWide 21:9

  • 29 インチ／73 cm、

  • 2560 x 1080

超薄型ベゼルによるミニマルな外観

最新テクノロジーのパネルを装備したこの新しいフィリップスのディスプレイは、外部ベゼルの厚さを約 2.5 mm に抑えるミニマル手法によりデザインされています。約 9 mm のパネル内部ブラックマトリックスストリップを組み合わせることで、ベゼルを大幅に薄形化し、ノイズの最小化および表示サイズの最大化を可能にしました。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。

鮮やかな映像を実現する SmartKolor

SmartKolor は、ディスプレイで表示される色の範囲を拡大する、高度な色拡張テクノロジーです。この機能により、ディスプレイの RGB ゲインレベルが向上し、写真やビデオに鮮やかな映像を使用することができるようになります。

パフォーマンスの調整が簡単な SmartControl

ディスプレイのパフォーマンスと設定を微調整するための PC ソフトウェアです。ディスプレイ設定の調整には 2 つの選択肢があります。ディスプレイ自体のボタンを使用してディスプレイ画面のマルチレベルメニューをナビゲートする方法と、慣れ親しんだ方法でさまざまなディスプレイ設定を簡単に調整できるフィリップス SmartControl ソフトウェアを使用する方法です。

技術仕様

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注釈

  1. 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。