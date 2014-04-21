Brilliance 4K ウルトラ HD 液晶モニター
細部まで精確にくっきりと再現する
フィリップスの新しい 28 インチウルトラクリア 4K ディスプレイなら、今までにない精確性と鮮やかさを体験できます。ウルトラ HD は、フル HD に比べて 4 倍の鮮明さ、色彩の豊かさ、細部まで精確な表示を実現します。低価格で超高精細機能が得られます。
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Brilliance 4K ウルトラ HD 液晶モニター
細部まで精確にくっきりと再現する ウルトラクリア 4K UHD 解像度 P Line 28 インチ（71.1 cm） 3840 x 2160（4K UHD） ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
1 ミリ秒のリフレッシュを実現する高速ゲーム用 SmartResponse
SmartResponse はフィリップス独自オーバードライブテクノロジーです。この機能を有効にすると、振動、タイムラグ、ゴーストイメージのための高速のレスポンスタイムを必要とするゲームや動画などの特定の用途に合わせて、自動的にレスポンスタイムを調整します。
同時デュアル接続と表示が可能な MultiView
超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。
人間工学的な快適さをもたらす SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいたディスプレイの快適さを提供し、ケーブル管理を可能にするモニターベースです。このベースは、モニターの位置を人にやさしい高さ、回転、傾きに調整して最大限の快適さを提供し、長時間の作業による肉体的な緊張を軽減します。また、ケーブルの散らかりを防ぐケーブル管理により、すっきりと整理された仕事のしやすい作業環境を作ります。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
大画面でのモバイルコンテンツ視聴に対応する MHL テクノロジー
Mobile High Definition Link（MHL）は、携帯電話などのポータブルデバイスを高精細ディスプレイに直接接続するためのモバイルオーディオ／ビデオインターフェイスです。オプションの MHL ケーブルを使用して MHL 対応モバイルデバイスをこのフィリップス MHL 大型ディスプレイに接続するだけで、鮮やかな HD ビデオをデジタルサウンドとともに視聴できます。モバイルゲーム、写真、映画、その他のアプリを大画面で楽しみながら、モバイルデバイスの充電もできるため、途中でバッテリー切れになることはありません。
迅速なデジタル接続を可能にする HDMI
1 本のケーブルを接続するだけで、くっきりと色鮮やかな画面とオーディオをお楽しみいただけます。HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質できめ細やかな画像のデジタルビデオ（4K／UHD 解像度／60 Hz）とオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
ベゼルからテーブルまでの高さを低くして読みやすさを向上
先進的な SmartErgoBase を採用することにより、フィリップスのモニターはほとんどデスクのレベルにまで高さを下げて、見やすい角度に調節することができます。ベゼルからテーブルまでの高さを低くすることは、コンピュータ作業で遠近両用の二焦点、三焦点または累進焦点レンズの眼鏡を使用するユーザーにとって、最適な解決方法になります。さらに、ユーザーはモニター位置をさまざまな高さに変更して好みの角度や高さでモニターを使用できるため、疲れや緊張感の緩和に役立ちます。
キャリブレーションにより実物どおりの色彩を鮮明に実現
本物の持つ色彩を鮮やかに再現します。10 億色以上を使うことにより、視覚的な不具合や色ムラを生じることなく、実物そのもの色彩で画像を表示します。
高速データ転送とスマートフォン充電を可能にする USB 3.0
スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上によりグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。Sync-N-Go テクノロジーにより帯域幅が空くまで待機する必要性がなくなりました。後方互換性があるため、USB 2.0 デバイスへの投資は保護されます。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
28 インチ／71.1 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
TFT 液晶 Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.16 x 0.16 mm Optimum resolution
3840 x 2160（60Hz の場合） Brightness
300
cd/m² Display colors
約 10 億 7000 万色 Contrast ratio (typical)
1,000:1 SmartContrast
50,000,000:1 Response time (typical)
5
ms Viewing angle
170º（横）／160º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Effective viewing area
620.93（H）x 341.28（V） Scanning Frequency
VGA、DVI、HDMI-MHL：30～99 kHz（H）／DisplayPort： 30～160 kHz（H）／アナログ：56～80Hz（V）／デジタル：23～80Hz（V） sRGB
有 SmartResponse（標準値）
1 ミリ秒（GTG） MHL
1080P @ 60Hz Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
コネクティビティー
信号入力
VGA（アナログ）
DVI-デュアルリンク（デジタル、HDCP）
DisplayPort 1.2
HDMI (2.0) - MHL 対応 x 1 USB
USB 2.0 x 2
USB 3.0 x 2（急速充電付き x 1）* Sync Input Audio (In/Out)
利便性
Built-in Speakers
3 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows 8 User convenience
SmartImage
Multiview
ユーザー
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience MultiView
スタンド
Height adjustment
150
mm Pivot
90 度 Swivel
-65/65
度 Tilt
-5/20
度
電源
ECO mode
30 W（typ.） Power supply Off mode
AC スイッチによるゼロワット On mode
25.1 W（typ.）（EnergyStar テスト方式） Standby mode
0.5 W（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
782 x 497 x 224
mm Product without stand (mm)
659 x 395 x 49
mm Product with stand(max height)
659 x 573 x 273
mm
重量
Product with packaging (kg)
11.95
kg Product with stand (kg)
8.05
kg Product without stand (kg)
5.25
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ MTBF
70,000 時間（バックライト不使用）
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃
耐久性
Environmental and energy
EnergyStar 8.0
EPEAT*
TCO 認定エッジ
RoHS Post consumer recycled plastic
65％ Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CE マーク
FCC Class B
SEMKO
cETLus
BSMI
CU-EAC
TUV/GS
TUV Ergo
EPA
PSB
WEEE
C-Tick
UKRAINIAN
CECP
VCCI
KCC
PSE
KC
ICES-003
E-スタンバイ
J-Moss
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。 オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。 ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。 60Hz で UHD 解像度をサポートするグラフィック機能が必要です。最小要件については、グラフィックベンダーにお問い合わせください。 スマートな応答時間は、GtG または GtG（BW）テストによる最適値です。 EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。 HDMI ケーブルは、地域およびモデルによって異なります。
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