超高速 240 Hz リフレッシュレートで、実質的に遅延のないゲームプレイを実現

迫力満点の魅力的なアクションゲームをプレイする際、超高速の 240 Hz リフレッシュレートにより、極めてスムーズで遅延のないゲーム体験を実現します。このフィリップスのディスプレイは、標準のディスプレイよりも実質的に高速となる、1 秒あたり最大 240 回画面の画像を描画。特に、FPS やレースなど、ペースの速いゲームでは、240 Hz により優れた動きと鮮明なビジュアルを実現します。フィリップス 240 Hz ディスプレイなら、ゲームプレイ中の一連のアクションが揺れやゴーストなしに滑らかに表示されるため、ゲームの世界に深く没入でき、リアルな感覚で楽しむことができます。