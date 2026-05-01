Evnia 6000
26.5インチ（67.3 cm）
2560 x 1440（Quad HD）
迫力満点の魅力的なアクションゲームをプレイする際、超高速の 240 Hz リフレッシュレートにより、極めてスムーズで遅延のないゲーム体験を実現します。このフィリップスのディスプレイは、標準のディスプレイよりも実質的に高速となる、1 秒あたり最大 240 回画面の画像を描画。特に、FPS やレースなど、ペースの速いゲームでは、240 Hz により優れた動きと鮮明なビジュアルを実現します。フィリップス 240 Hz ディスプレイなら、ゲームプレイ中の一連のアクションが揺れやゴーストなしに滑らかに表示されるため、ゲームの世界に深く没入でき、リアルな感覚で楽しむことができます。
このPhilipsディスプレイは、Quad HD 2560x1440ピクセルのCrystalClear画像を表示します。広帯域ソースに対応した高画素密度の高性能パネルを採用し、画像やグラフィックを生き生きと映し出します。CAD-CAMソリューションで極めて詳細な情報を必要とするプロフェッショナル、3Dグラフィックアプリケーションのユーザー、大規模なスプレッドシートを扱う金融のエキスパートなど、用途を問わずPhilipsディスプレイがCrystalClear画像を提供します。
ハイダイナミックレンジは、これまでとは劇的に異なる映像体験をもたらします。驚異的な明るさ、比類のないコントラスト、魅惑的な色彩により、映像をはるかに明るく生き生きと映し出す一方、暗部はより深く繊細に表現されます。これまでディスプレイでは見られなかった豊かで新しい色彩を幅広く再現し、五感に訴え、感情を揺さぶる映像体験を提供します。
アワード
レビュー
最高の出力性能を得るために、お使いのグラフィックスカードが、このPhilipsディスプレイの最大解像度とリフレッシュレートに対応していることを必ずご確認ください。
低ブルーライト適合性：415～455 nmの範囲におけるディスプレイの発光量と、400～500 nmにおけるディスプレイの発光量の比率は、50%未満である必要があります。
Adobe RGBおよびDCI-P3のカバー率はCIE1976、sRGBの面積はCIE1931、NTSCの面積はCIE1976に基づいています。
応答時間の値はSmartResponseと同等です。測定パターンは水平線1本です。
アクティブピクセル数：2560（横）x 1440（縦） 総ピクセル数：2576（横）x 1456（縦）。各辺に余分なピクセルを配置し、ピクセルオービティング用のスペースを確保。
NVIDIA® G-SYNC®対応インターフェイス：DisplayPort
NVIDIA® G-SYNC®ドライバーを必ず最新バージョンに更新してください。詳しくはNVIDIAウェブサイトをご覧ください：https://www.nvidia.com/
お使いのグラフィックスカードがNVIDIA® G-SYNC®に対応していることをご確認ください
2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrowロゴ、AMD FreeSync™およびこれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。本書に記載されているその他の製品名は識別のみを目的として使用されており、各社の商標である場合があります。
このモニターはサステナビリティを追求しており、スタンドの脚部とヘッドホンホルダーには35%の再生プラスチックを使用しています。
実際のモニターは、機能紹介画像と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。