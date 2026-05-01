Evnia 3000
27"（68.5cm）
2560 x 1440（クアッド HD）
迫力満点の魅力的なアクションゲームをプレイにおいて、フィリップス Evnia は、オーバークロック対応の 260Hz リフレッシュレートを提供し、驚くほど滑らかで遅延のないゲーミング体験を実現します。特に FPS やレースなどのスピード感あふれるゲームでは、優れた動きの表現力と高い映像の鮮明さを発揮します。より深い没入感と、ゲームの世界に生きているかのような臨場感を体感できます。
入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。
0.3 ms Smart MBR のフィリップス ディスプレイは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、よりシャープで正確なビジュアルを提供することによって、ゲーミング体験を向上させます。動きの速いアクションやドラマチックなトランジションもスムーズにレンダリングします。スリル満点のゲームプレイに最適です。
アワード
レビュー
最大解像度は DP 入力でのみ有効です。
最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
応答時間値は SmartResponse に相当
Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。
表示色：QHD 解像度で DP@200 Hz で 10 ビット表示に対応
オーバークロック機能は、標準のリフレッシュレートを向上させますが、使用にあたってはいくつかのリスクが伴います。再起動後に画面表示が正常でない場合は、モニターの OSD メニューにあるオーバークロック設定をオフにしてください。
Smart MBR ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、Smart MBR がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります
Smart MBR はゲーム向けに最適化されたモードです。Smart MBR をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
持続可能性を追求したこのモニターは、スタンドの脚とヘッドホンホルダーに 35％、モニターのシャーシに 85％の再生プラスチックを使用しています。
スタークシャドウブーストは、低入力遅延が有効になっている間は有効化できません。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは図と異なる場合があります。