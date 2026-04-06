Evnia Fast IPS Gaming monitor クアッド HD ゲーミングモニター
ゲームの可能性を広げる
この 27 インチの高速 IPS モニターは、ゲームプレイにシャープなビジュアルを提供。144Hz のリフレッシュレートと 0.5ms の Smart MBR により、クリアなビジュアルと高品質のオールラウンドなゲーム体験が期待できます。
さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
Evnia Fast IPS Gaming monitor クアッド HD ゲーミングモニター
ゲームの可能性を広げる Evnia 2000 27"（68.5cm） 2560 x 1440（クアッド HD） 極めてスムーズですばらしい映像を実現する 144Hz の更新レート
激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。このフィリップスのディスプレイは、1 秒あたり最大 144 回画面の画像を描画します。標準のディスプレイの実質的に 2.4 倍の速さです。フレームレートが低いと、敵は画面をところどころジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。144Hz のフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。入力遅延が極めて低く、画面のティアリングがないフィリップスのこのディスプレイは、完璧なゲームパートナーです。
デバイスとモニター間の入力遅延を低減
入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。
0.5 ミリ秒の超高速で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
0.5 ms Smart MBR のフィリップス Evnia は、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、よりシャープで正確なビジュアルを提供することによって、ゲーミング体験を向上させます。動きの速いアクションやドラマチックなトランジションもスムーズにレンダリングします。スリル満点のゲームプレイに最適です。
クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像
このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）
ハイダイナミックレンジは今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。驚異的な明るさ、他にはないコントラスト、魅惑的な色彩で、明るい部分はさらに明るく、暗い部分はより深く表現することにより、実物さながらのイメージを再現します。従来のディスプレイでは表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了し、感情を刺激するビジュアル体験を創造します。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード
この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。
スマートクロスヘア：より正確な照準でさらに楽しく
クロスヘア（照準）の色はデフォルトで設定されています。スマートクロスヘアがオンの場合は、背景色の補色に変わります。スマートクロスヘアにより照準の精度が高まり、敵が見つかりやすくなります。
ShadowBoost：暗いシーンに命を吹き込む。
この機能は暗いシーンを線形的に強調します。ShadowBoost 機能では、全体的な明るさを向上し、高コントラストの美しい画質を提供する 3 つのレベルを選択できます。
Evnia Precision Center：ゲーミング体験を最大化
Evnia Precision Center は、Evnia モニターを最適化し、パーソナライズするために設計された使いやすいソフトウェアです。趣味でゲームを楽しむ方からプロゲーマーまで、それぞれのプレイスタイルに合わせた幅広いカスタマイズオプションを提供します。直感的なコントロールとシームレスなナビゲーションを備えており、ゲーム体験を次のレベルに引き上げるために必要なすべてに簡単にアクセスできます。
NVIDIA® G-SYNC® 対応認定で、スムーズな高速ゲーミングに最適
最適なグラフィック同期なしで、動きの激しいゲームを高いリフレッシュレートでプレイすると、画面のティアリングが発生する可能性があります。このフィリップスディスプレイは NVIDIA® G-SYNC® 対応と認定されており、画面のティアリングが減少。モニターのリフレッシュレートとグラフィックカードの出力を同期させることで、よりスムーズなゲーミング体験が得られます。求められるシーンが瞬時に、物体がより鮮明に映し出され、ゲーミングが抜群にスムーズになるほか、他に類を見ない卓越したビジュアル体験を楽しめるようになります。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
27 インチ／68.5 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
高速 IPS Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.2331（横）x 0.2331（縦）mm Brightness
300
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Color gamut (typical)
Adobe RGB：90％、DCI-P3：95％、sRGB：128％、NTSC：110％* Contrast ratio (typical)
1500:1 SmartContrast
メガインフィニティ DCR Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
@ C/R > 10 Picture enhancement
SmartImage ゲーム Maximum resolution
2560 x 1440 @ 144Hz（HDMI/DP） Effective viewing area
597.736（横）x 335.664（縦）mm Scanning Frequency
30 ～ 230 kHz（横）／48 ～ 144 Hz（縦） sRGB
有 Delta E
色差 <2（sRGB） Flicker-free
有 Pixel Density
109 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ Low Input Lag
有* EasyRead
有 Adaptive sync (VRR)
有 G-SYNC
有 HDR
HDR 10 対応 Smart Crosshair
有 スマート MBR
0.5 ms* Smart MBR Sync
有 Shadow Boost
有 SoftBlue technology
有
コネクティビティー
Signal Input
HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 1 Audio (In/Out)
ヘッドホン出力 HDCP
HDCP 1.4（HDMI／DP）、HDCP 2.2（HDMI／DP）
利便性
Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 11 / 10 User convenience
電源オン／オフ
メニュー／OK
入力／アップ
ゲーム設定／ダウン
SmartImage ゲーム／戻る OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
スペイン語
簡体字中国語
スウェーデン語
トルコ語
繁体字中国語
ウクライナ語 Other convenience Control software
Evnia Precision Center
スタンド
Tilt
-5/20
度
電源
Power supply Off mode
0.3 W（標準） On mode
19.0 W（標準） Standby mode
0.5 W（標準） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
780 x 455 x 139
mm Product without stand (mm)
616 x 362 x 59
mm Product with stand(max height)
616 x 468 x 207
mm
重量
Product with packaging (kg)
6.19
kg Product with stand (kg)
3.42
kg Product without stand (kg)
3.04
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40℃
℃ MTBF
50,000（バックライト不使用）
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60℃
℃
耐久性
Environmental and energy
RoHS Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances Post consumer recycled plastics
85％*
適合性および規格
Regulatory Approvals
CB
CE マーク
MEPS
PSB
CEL
CCC
CECP
BSMI
UKCA
EMF
FCC
ICES-003
キャビネット
Color
チャコールグレー Finish
テクスチャー
最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。 応答時間値は SmartResponse に相当 Smart MBR ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、Smart MBR がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。 Smart MBR はゲーム向けに最適化されたモードです。Smart MBR をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。 Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。 低入力遅延機能は永久に有効でオフにできないことに注意してください。 持続可能性を追求したこのモニターは、モニターのシャーシに 85％の再生プラスチックを使用しています。 実際のモニターは図と異なる場合があります。 このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。 NVIDIA® G-SYNC® サポートインターフェイス：DisplayPort。 NVIDIA® G-SYNC® ドライバーを最新バージョンにアップデートしてください。詳しくは、NVIDIA Web サイト https://www.nvidia.com/ をご覧ください。 グラフィックカードが NVIDIA® G-SYNC® をサポートしていることを確認してください。
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。