新着
27B2U2300E/11
3000シリーズ
27インチ（68.5 cm）
1920 x 1080（フルHD）
ディスプレイ機器に内蔵された高品質ステレオスピーカーのペアです。モデルやデザインに応じて、前面から音を出す見えるタイプ、または下向き、上向き、背面向きなど、外から見えないタイプがあります。
SmartErgoBaseは、人間工学に基づく快適な表示環境とケーブル管理機能を提供するモニターベースです。ベースはさまざまな角度にスイーベル、チルト、回転でき、最大限の快適性を確保します。高さ調整可能なスタンドにより最適な目線の高さに設定でき、長時間の作業による身体的負担を軽減します。また、ケーブル管理機能がケーブルの散乱を抑え、作業スペースを整然とプロフェッショナルな状態に保ちます。
LEDバックライト搭載画面では輝度の制御方式により、一部のユーザーが目の疲れの原因となる画面のちらつきを感じることがあります。Philips Flicker-freeテクノロジーは、新たなソリューションで輝度を調整してちらつきを低減し、より快適な視聴を実現します。
レビュー
「IPS」のワードマーク／商標および関連技術の特許は、それぞれの所有者に帰属します。
応答時間の値はSmartResponseと同等です
sRGB領域はCIE 1931、NTSC領域はCIE 1976に基づいています。
EPEAT評価は、Philipsが製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国の登録状況については、https://www.epeat.net/をご覧ください。
USB-C高解像度モードでは、120Hzで最大解像度2560x1440に対応します。
Smart Link Syncを正しく機能させるには、デイジーチェーン接続されたすべてのモニターがSmart Linkに対応している必要があります。
実際のモニターは、機能紹介画像と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
製品に付属するケーブルは、国または地域ごとの要件に応じて、種類、数量、仕様が異なる場合があります。