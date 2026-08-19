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新着

Business MonitorUSB-C搭載LCDモニター

27B2U2300E/11

日々の業務効率を向上
生産性を高めるために設計されたこの27インチフルHD USB-Cモニターは、IPSパネルと滑らかな120Hzリフレッシュレートを備えています。ブルーライト低減パネルを採用したSoftBlueテクノロジーにより、勤務時間を通して快適に集中して画面を見ることができます。
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日々の業務効率を向上

  • 3000シリーズ

  • 27インチ（68.5 cm）

  • 1920 x 1080（フルHD）

マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

ディスプレイ機器に内蔵された高品質ステレオスピーカーのペアです。モデルやデザインに応じて、前面から音を出す見えるタイプ、または下向き、上向き、背面向きなど、外から見えないタイプがあります。

SmartErgoBaseは、人にやさしい人間工学に基づく調整を可能にします

SmartErgoBaseは、人にやさしい人間工学に基づく調整を可能にします

SmartErgoBaseは、人間工学に基づく快適な表示環境とケーブル管理機能を提供するモニターベースです。ベースはさまざまな角度にスイーベル、チルト、回転でき、最大限の快適性を確保します。高さ調整可能なスタンドにより最適な目線の高さに設定でき、長時間の作業による身体的負担を軽減します。また、ケーブル管理機能がケーブルの散乱を抑え、作業スペースを整然とプロフェッショナルな状態に保ちます。

フリッカーフリー技術で目の疲れを軽減

フリッカーフリー技術で目の疲れを軽減

LEDバックライト搭載画面では輝度の制御方式により、一部のユーザーが目の疲れの原因となる画面のちらつきを感じることがあります。Philips Flicker-freeテクノロジーは、新たなソリューションで輝度を調整してちらつきを低減し、より快適な視聴を実現します。

技術仕様

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レビュー

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注釈

  1. 「IPS」のワードマーク／商標および関連技術の特許は、それぞれの所有者に帰属します。

  2. 応答時間の値はSmartResponseと同等です

  3. sRGB領域はCIE 1931、NTSC領域はCIE 1976に基づいています。

  4. EPEAT評価は、Philipsが製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国の登録状況については、https://www.epeat.net/をご覧ください。

  5. USB-C高解像度モードでは、120Hzで最大解像度2560x1440に対応します。

  6. Smart Link Syncを正しく機能させるには、デイジーチェーン接続されたすべてのモニターがSmart Linkに対応している必要があります。

  7. 実際のモニターは、機能紹介画像と異なる場合があります。

  8. このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。

  9. 製品に付属するケーブルは、国または地域ごとの要件に応じて、種類、数量、仕様が異なる場合があります。