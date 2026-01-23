27B2N3500G/69
1 日を快適に過ごすための、目にやさしい設計
Quad HD の高精細表示とスムーズな 144 Hz リフレッシュレートにより、快適に作業しながら生産性も維持できます。SoftBlue テクノロジーと円偏光方式が目の負担を軽減し、長時間の使用でも快適さを保ちます。
3000 シリーズ
27"（68.5 cm）
2560 x 1440（クアッド HD）
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する高度なテクノロジーを採用しており、ほぼどの角度からでも画面を見ることができます。一般的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩と非常にくっきりとした映像を提供します。そのため、写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
このモニターは 144 Hz のリフレッシュレートを搭載しており、モーションブラーや入力遅延を効果的に低減します。細かなクリエイティブワーク、マルチタスク、競技性の高いゲームプレイにとどまらず、ウェブを閲覧しているときでも、動きがよりくっきりと見える快適なデスクトップ環境を実現し、目の負担も軽減されます。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
応答時間値は SmartResponse に相当
sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは図と異なる場合があります。