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ワークフローの生産性を再定義
このPhilipsフルHD (1920x1080) モニターは、広い視野角を実現するIPSパネルを搭載しています。120Hzのリフレッシュレートにより滑らかな表示を実現し、ブルーライトの放出を抑えたパネルが目の負担を軽減して、一日中の生産性をサポートします。
3000シリーズ
27" (68.5 cm)
1920 x 1080 (フルHD)
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する高度なテクノロジーを採用しており、ほぼどの角度からでも画面を見ることができます。一般的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩と非常にくっきりとした映像を提供します。そのため、写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
画質は重要です。一般的なディスプレイでも高画質を実現できますが、求めるものはそれ以上でしょう。このディスプレイは、強化されたフルHD 1920 x 1080解像度を備えています。鮮明なディテールを表現するフルHDに、高輝度、驚異的なコントラスト、リアルな色彩を組み合わせることで、実物さながらの映像をお楽しみいただけます。
動きが滑らかであるほど、目への負担は軽減されます。このPhilipsモニターは、向上した120Hzリフレッシュレートを搭載しています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作時に、より滑らかで正確な動きを体感できます。これにより、作業フローの速度を高めながら、視覚的な疲労を最小限に抑え、必要なだけ長時間作業できます。
レビュー
「IPS」のワードマーク／商標および関連技術の特許は、それぞれの所有者に帰属します。
応答時間の値はSmartResponseと同等です
sRGB領域はCIE 1931、NTSC領域はCIE 1976に基づいています。
EPEAT評価は、Philipsが製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご覧ください。
製品に付属するケーブルの種類、数量、仕様は、国または地域固有の要件に応じて異なる場合があります。
本リーフレットに掲載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは、機能説明画像と異なる場合があります。