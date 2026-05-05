紙のような読書体験ができるEasyReadモード

長文でテキスト量の多い文書を読む際に、快適さと読みやすさが向上します。EasyReadモードは、DisplayのColorとズームレベルを調整して実際の紙で読んでいるような感覚を再現し、デジタルDisplay上でも目に優しい、紙のような閲覧体験を提供します。