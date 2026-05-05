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Business monitorLCD モニター

27B2N2100A/11

日々の業務効率を向上

日々の業務をより効率的にサポートするこのモニターは、必要な機能はもちろん、120Hz のリフレッシュレート、SoftBlue、ちらつき防止、VESA マウントなど、際立つ特長も備えています。

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日々の業務効率を向上

  • 2000 シリーズ

  • 27 インチ（68.6 cm）

  • 1920 x 1080（フル HD）

マルチメディア向け内蔵ステレオスピーカー

マルチメディア向け内蔵ステレオスピーカー

ディスプレイデバイスに高品質ステレオスピーカーを内蔵。モデルやデザインに応じて、前面、底面、上面、背面などに、見える形または見えない形で配置されています。

ちらつき防止テクノロジーで目の疲れを軽減

ちらつき防止テクノロジーで目の疲れを軽減

LEDバックライト画面では輝度を制御する仕組みにより、画面のちらつきが原因で目の疲れを感じるユーザーもいます。Philipsのちらつき防止テクノロジーは、新しいソリューションで輝度を調整してちらつきを抑え、より快適な視聴を実現します。

紙のような読書体験ができるEasyReadモード

紙のような読書体験ができるEasyReadモード

長文でテキスト量の多い文書を読む際に、快適さと読みやすさが向上します。EasyReadモードは、DisplayのColorとズームレベルを調整して実際の紙で読んでいるような感覚を再現し、デジタルDisplay上でも目に優しい、紙のような閲覧体験を提供します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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注釈

  1. 応答時間の値は SmartResponse と同等

  2. sRGB 範囲（CIE1931）、NTSC 範囲（CIE1976）

  3. EPEAT 評価は、Philips が製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご覧ください。

  4. モニターは機能紹介画像と外観が異なる場合があります。

  5. このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。

  6. 製品に付属するケーブルの種類、数量、仕様は、国または地域固有の要件に応じて異なる場合があります。