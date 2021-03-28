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    Monitor USB-C 搭載液晶モニター

    279E1EW/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    驚異の映像

    フィリップス E line USB-C モニターは、美しさと機能性の両方を兼ね備えています。USB-C ケーブル 1 本で、画面を拡大してウルトラクリア 4K UHD の映像を楽しんだり、スマートフォンを充電することができます。MultiView で日々の生産性を向上させましょう。

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    Monitor USB-C 搭載液晶モニター

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    驚異の映像

    • E Line
    • 27 インチ（68.6 cm）
    • 3840 x 2160（4K UHD）
    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

    ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

    高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。

    約 10 億 7000 万色の鮮やかな色彩と繊細なグラデーション

    約 10 億 7000 万色の鮮やかな色彩と繊細なグラデーション

    このディスプレイは、約 10 億 7000 万色の深みのあるカラー、繊細なグラデーションを実現し、滑らかで精細かつ鮮やかなイメージを再現。ゲームや動画再生、グラフィックアプリケーションなどの色が重視される作業でも、正確で現実に忠実なビジュアルをお楽しみいただけます。

    ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

    ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

    この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    同時デュアル接続と表示が可能な MultiView

    同時デュアル接続と表示が可能な MultiView

    超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    長文や文字量の多いドキュメントを読む際も、快適さと視認性が向上します。EasyRead モードは、表示カラーやズームレベルを調整することで、紙の上で読んでいるかのような表示体験を再現。デジタルディスプレイ上でありながら、目にやさしく、自然な読み心地を実現します。

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    画面を拡大して、ケーブル 1 本でデバイスを充電

    このフィリップスモニターは、USB 電源供給規格（USB Power Delivery）に準拠した USB-C コネクターを内蔵しています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、USB-C ケーブル 1 本でモニターから直接対応デバイスへ電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C で簡単に接続できるため、ノート PC で高解像度ビデオを視聴できます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      27 インチ／68.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.1554 x 0.1554 mm
      Brightness
      350  cd/m²
      Display colors
      約 10 億 7000 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 93％*、sRGB 111.5％*
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      80,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage ゲーム
      Maximum resolution
      3840 x 2160 @ 60 Hz*
      Effective viewing area
      596.74（横） × 335.66（縦）mm
      Scanning Frequency
      30～140 kHz（横）／23～75 Hz（縦）
      sRGB
      Delta E
      < 2（sRGB）
      Flicker-free
      Pixel Density
      163.18 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      SmartUniformity
      93～105％
      EasyRead
      Adaptive sync (VRR)

    • コネクティビティー

      Signal Input
      HDMI 2.0 x 1、DP 1.2 x 1、USB-C（DP Alt モード、PD 最大 15W（5V/3A））
      Sync Input
      個別の同期
      Audio (In/Out)
      オーディオ出力

    • 利便性

      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー
      • 明るさ
      • 入力
      • SmartImage ゲーム
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
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      • スウェーデン語
      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      MultiView
      • PIP／PBP モード
      • デバイス x 2

    • スタンド

      Height adjustment
      100  mm
      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 外部
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W（typ.）
      On mode
      34 W（typ.）
      Standby mode
      0.5 W（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      680 x 626 x 202  mm
      Product without stand (mm)
      613 x 368 x 41  mm
      Product with stand(max height)
      613 x 545 x 224  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      8.85  kg
      Product with stand (kg)
      6.10  kg
      Product without stand (kg)
      4.42  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000 時間（バックライトを除く）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      RoHS
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • 水銀フリー
      • PVC／BFR フリーのハウジング

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CB
      • CE マーク
      • VCCI
      • PSE

    • キャビネット

      Color
      ホワイト
      Finish
      テクスチャー

    Badge-D2C

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    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • 最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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