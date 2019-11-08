驚異の映像
27 インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。超クリアな 4K UHD のワイドビューにより、正面のどの角度から見てもくっきり鮮明で実物に近いイメージを楽しむことができます。 さらに詳細をみる
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驚異の映像
- E Line
- 27 インチ（68.6 cm）
- 3840 x 2160（4K UHD）
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード
この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。
煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓
このモニターには、ケーブル収納ソリューションが備わっており、ワークスペースを整理整頓することができます。長くて余ったケーブルは、細長いスロットに収納して隠すことができるので、特に狭いスペースや壁・窓に面したデスクなど、ほとんどの場合に、煩雑になりがちなケーブルを整理して、デスク周りをすっきりさせることができます。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現
DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。
国際基準に適合した環境にやさしい素材
フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが、100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛などの有毒物質を持続的に削減、排除します。CCFL バックライト搭載モニターの水銀含有量は大幅に減少し、また LED バックライト搭載モニターにはまったく含まれていません。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
27 インチ／68.6 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.155 x 0.155 mm
- Brightness
-
350
cd/m²
- Display colors
-
約 10 億 7000 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 91％*、sRGB 109％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
80,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage ゲーム
- Maximum resolution
-
3840 x 2160 @ 60 Hz*
- Effective viewing area
-
596.74（横）x 335.66（縦）
- Scanning Frequency
-
30～83 kHz（横）／59～61 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Delta E
-
<2
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
163 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- SmartUniformity
-
97～102％
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
-
利便性
- Built-in Speakers
-
3 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
電源オン／オフ
-
メニュー
-
音量
-
入力
-
SmartImage ゲーム
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
-
スタンド
- Tilt
-
-5/20
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W 未満（typ.）
- On mode
-
20.3 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.5 W 未満（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- スタンド使用時（mm）
-
613 x 461 x 192
mm
- Packaging in mm (WxHxD)
-
663 x 519 x 152
mm
- Product without stand (mm)
-
613 x 368 x 45
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
6.84
kg
- Product with stand (kg)
-
4.78
kg
- Product without stand (kg)
-
4.18
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000 時間（バックライトを除く）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 8.0
-
RoHS
-
水銀フリー
- Recyclable packaging material
-
100
％
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CU-EAC
-
TUV/ISO9241-307
-
cETLus
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
CECP
-
TUV-BAUART
-
VCCI
-
キャビネット
- Color
-
ブラック
- Finish
-
テクスチャー
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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