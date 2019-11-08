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    4K ウルトラ HD 液晶モニター

    278E1A/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    驚異の映像

    27 インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。超クリアな 4K UHD のワイドビューにより、正面のどの角度から見てもくっきり鮮明で実物に近いイメージを楽しむことができます。

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    4K ウルトラ HD 液晶モニター

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    驚異の映像

    • E Line
    • 27 インチ（68.6 cm）
    • 3840 x 2160（4K UHD）
    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

    ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

    高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

    ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

    この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

    煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓

    煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓

    このモニターには、ケーブル収納ソリューションが備わっており、ワークスペースを整理整頓することができます。長くて余ったケーブルは、細長いスロットに収納して隠すことができるので、特に狭いスペースや壁・窓に面したデスクなど、ほとんどの場合に、煩雑になりがちなケーブルを整理して、デスク周りをすっきりさせることができます。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現

    DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現

    DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。

    国際基準に適合した環境にやさしい素材

    フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが、100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛などの有毒物質を持続的に削減、排除します。CCFL バックライト搭載モニターの水銀含有量は大幅に減少し、また LED バックライト搭載モニターにはまったく含まれていません。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      27 インチ／68.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.155 x 0.155 mm
      Brightness
      350  cd/m²
      Display colors
      約 10 億 7000 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 91％*、sRGB 109％*
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      80,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage ゲーム
      Maximum resolution
      3840 x 2160 @ 60 Hz*
      Effective viewing area
      596.74（横）x 335.66（縦）
      Scanning Frequency
      30～83 kHz（横）／59～61 Hz（縦）
      sRGB
      Delta E
      <2
      Flicker-free
      Pixel Density
      163 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      SmartUniformity
      97～102％

    • コネクティビティー

      信号入力
      • DisplayPort x1
      • HDMI x 2
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • イヤホン出力

    • 利便性

      Built-in Speakers
      3 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー
      • 音量
      • 入力
      • SmartImage ゲーム
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
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      • トルコ語
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      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 外部
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W 未満（typ.）
      On mode
      20.3 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
      Standby mode
      0.5 W 未満（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      613 x 461 x 192  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      663 x 519 x 152  mm
      Product without stand (mm)
      613 x 368 x 45  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      6.84  kg
      Product with stand (kg)
      4.78  kg
      Product without stand (kg)
      4.18  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000 時間（バックライトを除く）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 8.0
      • RoHS
      • 水銀フリー
      Recyclable packaging material
      100  ％

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CU-EAC
      • TUV/ISO9241-307
      • cETLus
      • CE マーク
      • FCC Class B
      • ICES-003
      • CECP
      • TUV-BAUART
      • VCCI

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      テクスチャー

    Badge-D2C

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    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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