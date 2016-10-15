販売終了
275C5QHGSW/11
光のマジックで
毎日過ごす空間を Ambiglow Plus のマジックで満たしましょう。Ambiglow Plus Base 付きのフィリップス Moda ディスプレイは、色鮮やかな映像と没入型のライティング環境を作り出します。
Moda
27 インチ（68.6 cm）
1920 x 1080（フル HD）
Ambiglow は新しい視聴体験をお届けします。ベースとその周囲を光で照らす革新的な Ambiglow テクノロジーにより、視聴体験の規模が拡大されます。高速プロセッサーが入力イメージを解析し、そのイメージに応じて光の色と明るさを調節します。さらに、Ambiglow Plus Base は、周期的にさまざまな色合いに切り換えたり、色合いや点灯のタイミングを手動で選択して部屋の雰囲気作りをすることもできます。カラフルでアクティブなライティングにより、没入型の視聴体験をよりスリリングにお楽しみいただけます。
この最新型フィリップスディスプレイは、高度な AH-IPS パネルを採用し、優れた色再現性、応答時間、消費電力を実現しています。標準的な TN パネルとは異なり、178 度ワイドアングルのピボットモードでも一定のカラーを表示できます。AH-IPS パネルはパフォーマンスが極めて高く、写真のリタッチ、グラフィックアプリケーション、ウェブの閲覧など、カラーの精度と一貫した明るさが常時求められる用途に最適です。
フィリップスの新型ディスプレイは、縁を極限まで狭くすることにより視界を邪魔する面積を最小限にして、表示サイズの最大化を可能にしています。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。
アワード
4.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Hibiscus453
15/10/2016
日本
確認済みの購入者
ほぼ満足しています
老眼が進行して、今まで使用していた24インチのモニターでは細かい字が読みづらくなったので購入しました。この製品を選んだのはAmbiglow Plus Baseに興味があったからです。 画面は期待通りで素晴らしかったのですが、入力端子にDVIが無かったのに若干戸惑いました。HDMI端子は2つも要らないので、DVIを付けて欲しかったです。（現在使用しているグラボの出力端子はDVIとmini-HDMIしか無いので、mini⇒通常 の変換コネクタが余計な出費でした） Ambiglow Plus Baseには満足しています。
はい、この製品をお勧めします
これは Moda 275C5QHGSW Ambiglow Plus Base 付き液晶モニター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Moda 275C5QHGSW Ambiglow Plus Base 付き液晶モニター に対するレビューです
このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。
オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。
ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。
MHL 対応製品の一覧については、www.mhlconsortiun.org を参照してください
「AH-IPS」ワードマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
HDMI ケーブルは、地域およびモデルによって異なります。
応答時間値は SmartResponse に相当