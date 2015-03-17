SoftBlue テクノロジー
ユーザーにやさしい設計：エレガントな新しいフィリップス E Line モニターは、新技術 SoftBlue テクノロジーを採用。目を保護しながら鮮やかでカラフルな画像を実現します。
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SoftBlue テクノロジー 目の健康を考えて開発 E Line 27 インチ（68.6 cm） 1920 x 1080（フル HD）
目にやさしく鮮やかな色を実現する SoftBlue テクノロジー
SoftBlue LED テクノロジーは、ディスプレイに表示される色や画像に影響を与えずに、有害な短波ブルーライトを低減できるスマートテクノロジーを採用しています。SoftBlue LED テクノロジーが有害なブルーライトを低減することは、試験業界における国際的なトップ企業の TUV Rheinland によって認証されています。
超薄型ベゼルによるミニマルな外観
最新テクノロジーのパネルを装備したこの新しいフィリップスのディスプレイは、外部ベゼルの厚さを約 2.5 mm に抑えるミニマル手法によりデザインされています。約 9 mm のパネル内部ブラックマトリックスストリップを組み合わせることで、ベゼルを大幅に薄形化し、ノイズの最小化および表示サイズの最大化を可能にしました。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。
ワイドアングル表示により高画質を実現する AH-IPS ディスプレイ
AH-IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。AH-IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
ディープブラックレベルを微調整する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
大画面でのモバイルコンテンツ視聴に対応する MHL テクノロジー
Mobile High Definition Link（MHL）は、携帯電話などのポータブルデバイスを高精細ディスプレイに直接接続するためのモバイルオーディオ／ビデオインターフェイスです。オプションの MHL ケーブルを使用して MHL 対応モバイルデバイスをこのフィリップス MHL 大型ディスプレイに接続するだけで、鮮やかな HD ビデオをデジタルサウンドとともに視聴できます。モバイルゲーム、写真、映画、その他のアプリを大画面で楽しみながら、モバイルデバイスの充電もできるため、途中でバッテリー切れになることはありません。
画像設定を簡単に最適化できる SmartImage Lite
SmartImage Lite は、画面に表示されるコンテンツを分析するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。選択したシナリオに基づいて画像やビデオのコントラスト、彩度、鮮明度を調整して、究極の画質を実現します。ボタンを 1 つ押すだけですべてがリアルタイムに実行されます。
SmartControl Lite：すばやく簡単にディスプレイをチューニング
SmartControl Lite は、3D アイコンで操作する次世代の GUI モニターコントロールソフトウェア技術です。SmartControl Lite により、色、明るさ、スクリーンキャリブレーション、マルチメディア、ID 管理など、モニターのほとんどのパラメーターをマウスで微調整することができるようになりました。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
27 インチ／68.6 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
AH-IPS 液晶 Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.311 x 0.311 mm Optimum resolution
1920 x 1080（60Hz の場合） Brightness
250
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Contrast ratio (typical)
1000:1 SmartContrast
20,000,000:1 Response time (typical)
14（GtG）
ms Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Lite Effective viewing area
597.89（横） x 336.31（縦） Scanning Frequency
30～83kHz（横）／56～76Hz（縦） sRGB
有 SmartResponse（標準値）
5 ms（GtG） MHL
1080p@30Hz SoftBlue
有 Flicker-free
有
コネクティビティー
信号入力
MHL-HDMI（デジタル、HDCP）
VGA（アナログ）
DVI-D（デジタル、HDCP） Sync Input Audio (In/Out)
HDMI オーディオ出力
利便性
Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows 8 User convenience
電源オン／オフ
メニュー
音量
入力
SmartImage lite OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience
スタンド
Tilt
-5/20
度
電源
Power supply Off mode
0.3 W（typ.） On mode
19.8 W（typ.）（EnergyStar 6.0 テスト方式） Standby mode
0.5 W（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
スタンド使用時（mm）
622 x 470 x 237
mm Packaging in mm (WxHxD)
667 x 546 x 106
mm Product without stand (mm)
622 x 375 x 49
mm
重量
Product with packaging (kg)
7.14
kg Product with stand (kg)
5.10
kg Product without stand (kg)
4.88
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ MTBF
50,000（バックライトを除く）
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃
耐久性
Environmental and energy
EnergyStar 6.0
RoHS
水銀フリー Recyclable packaging material
100
％
適合性および規格
Regulatory Approvals
CE マーク
FCC Class B
CU
EAC
SASO
KUCAS
cETLus
SEMKO
TUV/ISO9241-307
EPA
WEEE
PSB
CECP
VCCI
KCC
KC
TUV 認証 - ブルーライト低減
キャビネット
Color
ブラックチェリー／ブラック Finish
光沢／テクスチャー
このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。 オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。 ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。 MHL 対応製品の一覧については、www.mhlconsortiun.org を参照してください 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。 スマートな応答時間は、GtG または GtG（BW）テストによる最適値です。
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