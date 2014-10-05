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    Brilliance PerfectKolor テクノロジー搭載液晶モニター

    272P4APJKEB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    完璧なカラー

    ユーザーが求める完璧なカラー。このプロフェッショナル ディスプレイは極めて鮮明なクアッド HD 画像を実現します。PerfectKolor テクノロジーにより、工場出荷時設定で 99％の AdobeRGB 色空間と 10 億万色に対応し、完璧なカラーを実現します。

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    Brilliance PerfectKolor テクノロジー搭載液晶モニター

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    完璧なカラー

    一目瞭然

    • P Line
    • 27 インチ（68.6 cm）
    • Adobe RGB
    プロカラー標準 99％ AdobeRGB、100％ sRGB

    プロカラー標準 99％ AdobeRGB、100％ sRGB

    完璧なカラー。一目瞭然。この新型モニターは高品質の鮮明なパネルを搭載し、あらゆる角度から正確で豊かな色を実現します。プロ向けの業界標準を満たし、99％ Adobe RGB、100％ sRGB を達成しています。工場出荷時設定で正確なカラーが実現しており、工場出荷時設定レポートも付属しています。6 軸カスタムカラー調整を使用して微調整できます。PerfectKolor テクノロジー搭載のフィリップスモニターを購入すれば、時間とお金を節約できます。

    10 億 7,400 万色により、滑らかなグラデーションと細部を実現

    10 億 7,400 万色により、滑らかなグラデーションと細部を実現

    10 億 7,400 万色の 10 ビットディスプレイが深みのあるカラーを実現し、12 ビットの内部処理により、色ムラやバンディングのない、滑らかで自然なカラーを再現します。

    SmartUniformity による一貫性のある画像

    SmartUniformity による一貫性のある画像

    一般的な液晶スクリーンでは、明るさや色にばらつきが発生します。フィリップスの SmartUniformity モードを使用すると、画像が正確な明るさで表示されます。これは、写真、デザイン、印刷には不可欠な要素です。このモードでは、色の精度を測定するための色測定基準を用いて、95％超の平均輝度均一性を満たすよう設定されます。このモードを選択することで、一貫した正確な画像を表示できます。

    フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー

    フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像

    クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像

    このフィリップスディスプレイにより、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ディスプレイポート、HDMI、またはデュアルリンク DVI などのブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスのディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

    SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。

    同時デュアル接続と表示が可能な MultiView

    同時デュアル接続と表示が可能な MultiView

    超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    他のユーザーとつながって、コラボレーションを行うためのマイク搭載ウェブカメラ

    内蔵のウェブカメラとマイクを使用して、同僚やクライアントを表示して、コミュニケーションを取ることができます。このシンプルなソリューションにより、コラボレーションや共有が可能になり、貴重な時間や出張費を節約できます。

    高速データ転送とスマートフォン充電を可能にする USB 3.0

    スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上によりグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。Sync-N-Go テクノロジーにより帯域幅が空くまで待機する必要性がなくなりました。後方互換性があるため、USB 2.0 デバイスへの投資は保護されます。

    HDMI 対応 SmartConnect、ディスプレイポート、デュアルリンク DVI

    コネクターが充実したこれらのフィリップスディスプレイは、デュアルリンク DVI、ディスプレイポート、ユニバーサル HDMI コネクターなどの複数接続が可能で、非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度楽しむことができます。USB 3.0 オプションにより、グローバル接続中に超高速データ転送も実現。このフィリップスディスプレイなら、使用しているソースに関わらず、今まで購入したものがすぐに使えなくなる心配はありません。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      27 インチ／68.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.233 x 0.233 mm
      Optimum resolution
      60Hz で 2560 x 1440
      Brightness
      350  cd/m²
      Display colors
      約 10 億 7000 万色
      Color gamut (typical)
      Adobe RGB 99％
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Response time (typical)
      5 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage
      Effective viewing area
      596.7（H） x 335.6（V）
      Scanning Frequency
      30～83kHz（横）／56～76Hz（縦）
      sRGB

    • コネクティビティー

      信号入力
      • DVI-デュアルリンク（デジタル、HDCP）
      • DisplayPort x1
      • HDMI x 2
      USB
      USB 3.0 x 3
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • ヘッドホン出力

    • 利便性

      Built-in Speakers
      2 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8.1／8／7
      User convenience
      • SmartImage
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      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl Premium
      MultiView
      • PIP／PBP モード
      • デバイス x 2
      内蔵ウェブカメラ
      マイクロフォンおよび LED インジケーター搭載 2.0 メガピクセルカメラ

    • スタンド

      Height adjustment
      150  mm
      Pivot
      90 度
      Swivel
      -65/65  度
      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      ECO mode
      25 W（typ.）
      Power supply
      • 100～240VAC、50～60Hz
      • 外部
      Off mode
      0.3 W 未満（typ.）
      On mode
      57.6 W（typ.）
      Standby mode
      0.5 W 未満（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      750 × 234 × 490  mm
      Product without stand (mm)
      639 x 405 x 64  mm
      Product with stand(max height)
      639 x 580 x 273  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      10.35  kg
      Product with stand (kg)
      7.5  kg
      Product without stand (kg)
      5.1  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      MTBF
      30,000  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • PowerSensor
      • RoHS
      • TCO 認定エッジ
      Post consumer recycled plastic
      65％
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • PVC／BFR フリーのハウジング
      • 水銀フリー

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • BSMI
      • CE マーク
      • cETLus
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • WEEE
      • CU-EAC

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

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    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当

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