クリアな画像
フィリップス 27 インチクアッド HD モニターで最高の作業効率を実現しましょう。クリアなクアッド HD がワークスペースとクリアな画像を提供します。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能も備えています。
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クリアな画像 効率の良いパフォーマンスで生産性を最大化 B Line 27 インチ（68.6 cm） 2560 x 1440（QHD） クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像
このフィリップス ディスプレイにより、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ディスプレイポート、HDMI、またはデュアルリンク DVI などのブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスのディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
10 億 7,400 万色により、滑らかなグラデーションと細部を実現
10 億 7,400 万色の 10 ビットディスプレイが深みのあるカラーを実現し、12 ビットの内部処理により、色ムラやバンディングのない、滑らかで自然なカラーを再現します。
フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
高速データ転送とスマートフォン充電を可能にする USB 3.0
スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上によりグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。Sync-N-Go テクノロジーにより帯域幅が空くまで待機する必要性がなくなりました。後方互換性があるため、USB 2.0 デバイスへの投資は保護されます。
SmartConnect（DisplayPort、HDMI、VGA 接続）
コネクターが充実したこれらのフィリップス ディスプレイは、VGA、ディスプレイポート、ユニバーサル HDMI コネクターなどの複数接続が可能で、非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度楽しむことができます。USB 接続により、グローバル接続中に超高速データ転送も実現。このフィリップス ディスプレイなら、使用しているソースに関わらず、今まで購入したものがすぐに使えなくなる心配はありません。
環境基準を満たす設計
環境に配慮した設計と運用コストの削減により、このモニターは、ENERGY STAR、EPEAT、TCO 認定などの環境基準を満たしています。各基準の詳細については各サイトをご覧ください。 ENERGY STAR：https://www.energystar.gov/ EPEAT：https://www.epeat.net/ TCO 認定：https://tcocertified.com/
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
27 インチ／68.5 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
IPS テクノロジー Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.233 x 0.233 mm Optimum resolution
60Hz で 2560 x 1440 Brightness
250
cd/m² Display colors
約 10 億 7000 万色 Color gamut (typical)
NTSC 72％（CIE1931） Contrast ratio (typical)
1000:1 SmartContrast
50,000,000:1 Response time (typical)
5 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Effective viewing area
596.7（横）x 335.7（縦） Scanning Frequency
30～83kHz（横）／56～76Hz（縦） sRGB
有 Flicker-free
有 Pixel Density
109 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ EasyRead
有 Adaptive sync (VRR)
有
コネクティビティー
信号入力
VGA（アナログ）
DVI-デュアルリンク（デジタル、HDCP）
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4 USB
USB 3.0 x 2（急速充電付き x 1）*
USB 2.0 x 2 Sync Input Audio (In/Out)
利便性
Built-in Speakers
2 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
SmartImage
入力
明るさ
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
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ギリシャ語
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ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience Control software
SmartControl
スタンド
Height adjustment
130
mm Pivot
-/+ 90 度 Swivel
-175/175
度 Tilt
-5/30
度
電源
ECO mode
16.4 W（typ.） Power supply Off mode
ゼロスイッチによるゼロワット On mode
34.2 W（typ.） Standby mode
0.5 W 未満（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
699 x 454 x 242
mm Product without stand (mm)
625 x 370 x 51
mm Product with stand(max height)
625 x 530 x 224
mm
重量
Product with packaging (kg)
9.96
kg Product with stand (kg)
6.90
kg Product without stand (kg)
4.59
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃ MTBF (demonstrated)
70,000 時間（バックライト不使用）
耐久性
Environmental and energy Post consumer recycled plastic
85％ Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CE マーク
FCC Class B
SEMKO
cETLus
CU-EAC
TUV Ergo
TUV/GS
ICES-003
UKRAINIAN
MEPS
PSE
RCM
VCCI
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠 応答時間値は SmartResponse に相当 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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