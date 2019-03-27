限界を越えたクリアな映像
フィリップスの新しいフレームレス設計の 16:10 B Line モニターは、限界のない視聴体験を提供します。生産性の向上と環境への配慮を実現する機能が満載されたこのモニターで次のレベルに進みましょう。 さらに詳細をみる
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限界を越えたクリアな映像
- B Line
- 25 インチ（63.4 cm）
- 1920 x 1200（WUXGA）
電力消費量を 70％ 節約する PowerSensor
PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 70％ 節約し、モニターの寿命を延ばします。
フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
消費電力ゼロ、0 ワットハードスイッチ
背面に配置された 0 ワットハードスイッチを使用して、モニターを AC 電源から完全に切断できます。これにより、消費電力はゼロとなり、二酸化炭素排出量をさらに削減できます
最適なセットアップを可能にする VESA マウント
数百もの革新的なマウントソリューションに対応する VESA パターン。
100％リサイクル素材の梱包
100％リサイクル素材の梱包で環境への影響を最小限に抑えています。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
25 インチ／63.4 cm
- Aspect ratio
-
16:10
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.279 x 0.282 mm
- Optimum resolution
-
1920 × 1200（60Hz の場合）
- Brightness
-
300
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 90％*、sRGB 107.5％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
5 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Effective viewing area
-
535.5（横）x 338.8（縦）
- Scanning Frequency
-
30～96kHz（横）／48～76Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
91 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
有
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
VGA（アナログ）
-
DVI-D（デジタル、HDCP）
-
DisplayPort 1.2
-
HDMI 1.4
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
- USB：
-
USB 3.1 x 1（アップストリーム）、USB 3.1 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2）
- HDCP
-
HDCP 1.4（HDMI/DP）
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
明るさ
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Height adjustment
-
150
mm
- Pivot
-
-/+ 90 度
- Swivel
-
-/+ 175
度
- Tilt
-
-5～30
度
-
電源
- ECO mode
-
12.3 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
ゼロスイッチによるゼロワット
- On mode
-
14.70 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.5 W 未満（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
608 x 524 x 197
mm
- Product without stand (mm)
-
546 x 367 x 49
mm
- Product with stand(max height)
-
546 x 541 x 206
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
7.44
kg
- Product with stand (kg)
-
5.09
kg
- Product without stand (kg)
-
3.50
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 8.0
-
PowerSensor
-
EPEAT*
-
TCO 認定
-
WEEE
-
RoHS
- Post consumer recycled plastic
-
85％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
SEMKO
-
cETLus
-
CU-EAC
-
TUV Ergo
-
TUV/GS
-
EPA
-
ICES-003
-
J-Moss
-
PSE
-
VCCI
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠
- EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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