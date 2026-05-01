超高速 260 Hz リフレッシュレートで、実質的に遅延のないゲームプレイを実現

迫力満点の魅力的なアクションゲームをプレイにおいて、フィリップス Evnia は、オーバークロック対応の 260Hz リフレッシュレートを提供し、驚くほど滑らかで遅延のないゲーミング体験を実現します。特に FPS やレースなどのスピード感あふれるゲームでは、優れた動きの表現力と高い映像の鮮明さを発揮します。より深い没入感と、ゲームの世界に生きているかのような臨場感を体感できます。