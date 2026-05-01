24M2N3201P/11
ゲームの可能性を広げる
この高速 IPS モニターは、オーバークロック対応の 260 Hz リフレッシュレートと 0.3 ms の Smart MBR により、ゲーミング体験をさらに向上させます。鮮明な HDR 品質の画像とフル HD 解像度が保証されたこのモニターなら、優れたオールラウンドなゲーム体験を楽しめます。
Evnia 3000
24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
1920 x 1080（フル HD）
迫力満点の魅力的なアクションゲームをプレイにおいて、フィリップス Evnia は、オーバークロック対応の 260Hz リフレッシュレートを提供し、驚くほど滑らかで遅延のないゲーミング体験を実現します。特に FPS やレースなどのスピード感あふれるゲームでは、優れた動きの表現力と高い映像の鮮明さを発揮します。より深い没入感と、ゲームの世界に生きているかのような臨場感を体感できます。
入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。
0.3 ms Smart MBR のフィリップス ディスプレイは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、よりシャープで正確なビジュアルを提供することによって、ゲーミング体験を向上させます。動きの速いアクションやドラマチックなトランジションもスムーズにレンダリングします。スリル満点のゲームプレイに最適です。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
応答時間値は SmartResponse に相当
Smart MBR ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、Smart MBR がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
Smart MBR はゲーム向けに最適化されたモードです。Smart MBR をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。
持続可能性を追求したこのモニターは、モニターのシャーシに 85％の再生プラスチックを使用しています。
ローブルーライト準拠：ディスプレイの発光比率は、415～455 nm から 400～500 nm の波長範囲での発光で 50％未満にする必要があります。
オーバークロック機能は、標準のリフレッシュレートを向上させますが、使用にあたってはいくつかのリスクが伴います。再起動後に画面表示が正常でない場合は、モニターの OSD メニューにあるオーバークロック設定をオフにしてください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。