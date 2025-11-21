24B2U3601/11
ワークフローの生産性を再定義
日々の業務をより効率的にサポートするこのモニターは、必要な機能はもちろん、120 Hz のリフレッシュレート、SoftBlue、ちらつき防止、VESA マウントなど、際立つ特長も備えています。
3000 シリーズ
24（23.8 インチ／60.47 cm 対角）
2560 x 1440（クアッド HD）
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進技術を採用しており、ほぼあらゆる角度から画面を見ることができます。標準的な TN パネルとは異なり、IPS ディスプレイは鮮やかな色彩で非常にくっきりとした画像を表示します。写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
動きが滑らかであるほど、目への負担は軽減されます。このフィリップスモニターは、強化された120Hzのリフレッシュレートを備えています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作を行う際に、より滑らかで正確な動きを体感できます。これにより、作業のスピードを高めながら、目の疲れを最小限に抑え、必要なだけ長時間作業できます。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
応答時間値は SmartResponse に相当
sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
USB-C 高解像度モードでは、最大解像度 2560 x 1440、リフレッシュレート 120 Hz に対応。
RJ45 は、対応するシステムにおいて PXE（Preboot eXecution Environment）、MAC アドレスパススルー（MAPT）、および Wake on LAN（WOL）をサポートします。サポート内容は、システム構成によって異なる場合があります。
Smart Link Sync を正常に機能させるには、デイジーチェーン接続されたすべてのモニターが Smart Link に対応している必要があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは図と異なる場合があります。