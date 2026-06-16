24B2U2300/11
毎日の効率をスマートに向上
生産性の向上を目的に設計されたこの 24 インチフル HD モニターは、USB-C に対応し、IPS パネルと滑らかな 120 Hz リフレッシュレートを備えています。ローブルーライトパネルを採用した SoftBlue テクノロジーにより、業務中でも快適で集中しやすい視聴体験を一日を通してお届けします。
3000 シリーズ
24（23.8 インチ／60.47 cm 対角）
1920 x 1080（フル HD）
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
業界標準の VESA マウンティングホールで、ほとんどのスモールフォームファクター PC およびシンクライアントと高い互換性を確保しています。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
応答時間値は SmartResponse に相当
sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
製品に付属するケーブルは、国や地域ごとの要件に応じて、種類、数量、仕様が異なる場合があります。
Smart Link Sync を正常に機能させるには、デイジーチェーン接続されたすべてのモニターが Smart Link に対応している必要があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは図と異なる場合があります。