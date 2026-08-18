SmartErgoBaseは、人にやさしい人間工学に基づく調整を可能にします

SmartErgoBaseは、人間工学に基づく快適な表示環境とケーブル管理機能を提供するモニターベースです。ベースはさまざまな角度にスイーベル、チルト、回転でき、最大限の快適性を確保します。高さ調整可能なスタンドにより最適な目線の高さに設定でき、長時間の作業による身体的負担を軽減します。また、ケーブル管理機能がケーブルの散乱を抑え、作業スペースを整然とプロフェッショナルな状態に保ちます。