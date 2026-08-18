新着
24B2N3200A/11
3000 シリーズ
24（23.8" / 対角 60.47 cm）
1920 x 1080（フル HD）
ディスプレイ機器に内蔵された高品質ステレオスピーカーのペアです。モデルやデザインに応じて、前面から音を出す見えるタイプ、または下向き、上向き、背面向きなど、外から見えないタイプがあります。
SmartErgoBaseは、人間工学に基づく快適な表示環境とケーブル管理機能を提供するモニターベースです。ベースはさまざまな角度にスイーベル、チルト、回転でき、最大限の快適性を確保します。高さ調整可能なスタンドにより最適な目線の高さに設定でき、長時間の作業による身体的負担を軽減します。また、ケーブル管理機能がケーブルの散乱を抑え、作業スペースを整然とプロフェッショナルな状態に保ちます。
LEDバックライト搭載画面では輝度の制御方式により、一部のユーザーが目の疲れの原因となる画面のちらつきを感じることがあります。Philips Flicker-freeテクノロジーは、新たなソリューションで輝度を調整してちらつきを低減し、より快適な視聴を実現します。
レビュー
SmartResponse と同等の応答時間値
低ブルーライト準拠：415 - 455 nm の範囲におけるディスプレイ放射光の、400 - 500 nm のディスプレイ放射光に対する比率は、50% 未満である必要があります。
SmartControl ソフトウェアは、Windows オペレーティングシステムにのみ対応しています。
製品に付属するケーブルは、国または地域固有の要件に応じて、種類、数量、仕様が異なる場合があります。
EPEAT 評価は、Philips が製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご覧ください。
実際のモニターは、機能紹介画像と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。