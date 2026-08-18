新着
24B2N2100A/11
2000 シリーズ
24（23.8 インチ／対角 60.47 cm）
1920 x 1080（フル HD）
ディスプレイ機器に内蔵された高品質ステレオスピーカーのペアです。モデルやデザインに応じて、前面から音を出す見えるタイプ、または下向き、上向き、背面向きなど、外から見えないタイプがあります。
LEDバックライト搭載画面では輝度の制御方式により、一部のユーザーが目の疲れの原因となる画面のちらつきを感じることがあります。Philips Flicker-freeテクノロジーは、新たなソリューションで輝度を調整してちらつきを低減し、より快適な視聴を実現します。
長文でテキスト量の多い文書を読む際に、快適さと読みやすさが向上します。EasyReadモードは、DisplayのColorとズームレベルを調整して実際の紙で読んでいるような感覚を再現し、デジタルDisplay上でも目に優しい、紙のような閲覧体験を提供します。
レビュー
応答時間の値は SmartResponse と同等
sRGB 範囲（CIE1931）、NTSC 範囲（CIE1976）
EPEAT 評価は、Philips が製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご覧ください。
実際のモニターは、機能紹介画像と異なる場合があります。
本リーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
製品に付属するケーブルは、国または地域固有の要件に応じて、種類、数量、仕様が異なる場合があります。