ビジネス効率を高める
SoftBlue テクノロジーを搭載したワイドビュー IPS ディスプレイの S Line モニターは、目にやさしく、ビジネス効率を高めます。高さ調整可能なフレームレスディスプレイにより、複数のモニターを配列して拡大表示することができます。 さらに詳細をみる
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ビジネス効率を高める
信頼性の高い必要不可欠な機能
- S Line
- 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
- 1920 x 1080（フル HD）
目にやさしく鮮やかな色を実現する SoftBlue テクノロジー
SoftBlue LED テクノロジーは、ディスプレイに表示される色や画像に影響を与えずに、有害な短波ブルーライトを低減できるスマートテクノロジーを採用しています。SoftBlue LED テクノロジーが有害なブルーライトを低減することは、試験業界における国際的なトップ企業の TUV Rheinland によって認証されています。
フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
縁が狭く、シームレスな外観
フィリップスの新型ディスプレイは、縁を極限まで狭くすることにより視界を邪魔する面積を最小限にして、表示サイズの最大化を可能にしています。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
ベゼルからテーブルまでの高さを低くして読みやすさを向上
先進的な SmartErgoBase を採用することにより、フィリップスのモニターはほとんどデスクのレベルにまで高さを下げて、見やすい角度に調節することができます。ベゼルからテーブルまでの高さを低くすることは、コンピュータ作業で遠近両用の二焦点、三焦点または累進焦点レンズの眼鏡を使用するユーザーにとって、最適な解決方法になります。さらに、ユーザーはモニター位置をさまざまな高さに変更して好みの角度や高さでモニターを使用できるため、疲れや緊張感の緩和に役立ちます。
SmartConnect（DisplayPort、HDMI、VGA 接続）
コネクターが充実したこれらのフィリップス ディスプレイは、VGA、ディスプレイポート、ユニバーサル HDMI コネクターなどの複数接続が可能で、非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度楽しむことができます。USB 接続により、グローバル接続中に超高速データ転送も実現。このフィリップス ディスプレイなら、使用しているソースに関わらず、今まで購入したものがすぐに使えなくなる心配はありません。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
23.8 インチ／60.5 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.275 x 0.275 mm
- Optimum resolution
-
1920 x 1080（60Hz の場合）
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 80％*、sRGB 101％*
- Contrast ratio (typical)
-
1,000:1
- SmartContrast
-
20,000,000:1
- Response time (typical)
-
5 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Effective viewing area
-
527（横）x 296.5（縦）
- Scanning Frequency
-
30～83kHz（横）／56～76Hz（縦）
- sRGB
-
有
- SoftBlue
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
93 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- EasyRead
-
有
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
VGA（アナログ）
-
HDMI 1.4
-
DisplayPort 1.2
- USB
-
USB 2.0 × 4
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
音量
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Height adjustment
-
130
mm
- Pivot
-
90 度
- Swivel
-
-175／+175
度
- Tilt
-
-5/25
度
-
電源
- ECO mode
-
11 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W 未満（typ.）
- On mode
-
12.84 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.5 W 未満（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- スタンド使用時（mm）
-
540 x 483 x 202
mm
- Packaging in mm (WxHxD)
-
602 x 457 x 199
mm
- Product without stand (mm)
-
540 x 325 x 45
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
7.40
kg
- Product with stand (kg)
-
5.10
kg
- Product without stand (kg)
-
3.20
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 8.0
-
EPEAT*
-
TCO 認定
-
RoHS
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
- リサイクル材料
-
25％
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
SEMKO
-
cETLus
-
CU-EAC
-
EPA
-
WEEE
-
UKRAINIAN
-
ICES-003
-
TUV/ISO9241-307
-
PSB
-
CECP
-
TUV 認証 - ブルーライト低減
-
PSE
-
VCCI
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
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