クリアな画像、効率の高いパフォーマンス
フィリップス 24 インチフル HD モニターで最高の作業効率を実現しましょう。くっきり鮮明なフル HD がワークスペースとクリアな画像を提供します。高さ調節やちらつき防止、ローブルーモードなどの目にやさしい機能も備えています。 さらに詳細をみる
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クリアな画像、効率の高いパフォーマンス
生産性を最大化
- B Line
- 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
- 1920 x 1080（フル HD）
フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
高速データ転送とスマートフォン充電を可能にする USB 3.0
スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上によりグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。Sync-N-Go テクノロジーにより帯域幅が空くまで待機する必要性がなくなりました。後方互換性があるため、USB 2.0 デバイスへの投資は保護されます。
SmartConnect（DisplayPort、HDMI、VGA 接続）
コネクターが充実したこれらのフィリップス ディスプレイは、VGA、ディスプレイポート、ユニバーサル HDMI コネクターなどの複数接続が可能で、非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度楽しむことができます。USB 接続により、グローバル接続中に超高速データ転送も実現。このフィリップス ディスプレイなら、使用しているソースに関わらず、今まで購入したものがすぐに使えなくなる心配はありません。
環境基準を満たす設計
環境に配慮した設計と運用コストの削減により、このモニターは、ENERGY STAR、EPEAT、TCO 認定などの環境基準を満たしています。各基準の詳細については各サイトをご覧ください。 ENERGY STAR：https://www.energystar.gov/ EPEAT：https://www.epeat.net/ TCO 認定：https://tcocertified.com/
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
23.8 インチ／60.5 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.275 x 0.275 mm
- Optimum resolution
-
1920 x 1080（60Hz の場合）
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 89.9％*、sRGB 103.8％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
5 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Effective viewing area
-
527（横）x 296.5（縦）
- Scanning Frequency
-
30～85kHz（横）／48～76Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
93 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
有
- Adaptive sync (VRR)
-
有
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
VGA（アナログ）
-
DVI-D（デジタル、HDCP）
-
DisplayPort 1.2
-
HDMI 1.4
- USB
-
-
USB 3.0 x 2（急速充電付き x 1）*
-
USB 2.0 x 2
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
明るさ
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Height adjustment
-
150
mm
- Pivot
-
-/+ 90 度
- Swivel
-
-175/175
度
- Tilt
-
-5/30
度
-
電源
- ECO mode
-
10 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
ゼロスイッチによるゼロワット
- On mode
-
14.21 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.5 W 未満（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
600 x 468 x 198
mm
- Product without stand (mm)
-
540 x 323 x 50
mm
- Product with stand(max height)
-
540 x 508 x 206
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
7.17
kg
- Product with stand (kg)
-
4.97
kg
- Product without stand (kg)
-
3.37
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 8.0
-
EPEAT*
-
TCO 認定エッジ
-
RoHS
-
WEEE
- Post consumer recycled plastic
-
85％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CE マーク
-
CB
-
EPA
-
VCCI
-
J-Moss
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠
- EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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