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    液晶モニター

    241B8QJEB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    クリアな画像、効率の高いパフォーマンス

    フィリップス 24 インチフル HD モニターで最高の作業効率を実現しましょう。くっきり鮮明なフル HD がワークスペースとクリアな画像を提供します。高さ調節やちらつき防止、ローブルーモードなどの目にやさしい機能も備えています。

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    液晶モニター

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    クリアな画像、効率の高いパフォーマンス

    生産性を最大化

    • B Line
    • 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー

    フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

    SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    高速データ転送とスマートフォン充電を可能にする USB 3.0

    スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上によりグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。Sync-N-Go テクノロジーにより帯域幅が空くまで待機する必要性がなくなりました。後方互換性があるため、USB 2.0 デバイスへの投資は保護されます。

    SmartConnect（DisplayPort、HDMI、VGA 接続）

    コネクターが充実したこれらのフィリップス ディスプレイは、VGA、ディスプレイポート、ユニバーサル HDMI コネクターなどの複数接続が可能で、非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度楽しむことができます。USB 接続により、グローバル接続中に超高速データ転送も実現。このフィリップス ディスプレイなら、使用しているソースに関わらず、今まで購入したものがすぐに使えなくなる心配はありません。

    環境基準を満たす設計

    環境に配慮した設計と運用コストの削減により、このモニターは、ENERGY STAR、EPEAT、TCO 認定などの環境基準を満たしています。各基準の詳細については各サイトをご覧ください。 ENERGY STAR：https://www.energystar.gov/ EPEAT：https://www.epeat.net/ TCO 認定：https://tcocertified.com/

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      23.8 インチ／60.5 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.275 x 0.275 mm
      Optimum resolution
      1920 x 1080（60Hz の場合）
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 89.9％*、sRGB 103.8％*
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Response time (typical)
      5 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage
      Effective viewing area
      527（横）x 296.5（縦）
      Scanning Frequency
      30～85kHz（横）／48～76Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      93 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      EasyRead
      Adaptive sync (VRR)

    • コネクティビティー

      信号入力
      • VGA（アナログ）
      • DVI-D（デジタル、HDCP）
      • DisplayPort 1.2
      • HDMI 1.4
      USB
      • USB 3.0 x 2（急速充電付き x 1）*
      • USB 2.0 x 2
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • ヘッドホン出力

    • 利便性

      Built-in Speakers
      2 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • SmartImage
      • 入力
      • 明るさ
      • メニュー
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
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      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl

    • スタンド

      Height adjustment
      150  mm
      Pivot
      -/+ 90 度
      Swivel
      -175/175  度
      Tilt
      -5/30  度

    • 電源

      ECO mode
      10 W（typ.）
      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      ゼロスイッチによるゼロワット
      On mode
      14.21 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
      Standby mode
      0.5 W 未満（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      600 x 468 x 198  mm
      Product without stand (mm)
      540 x 323 x 50  mm
      Product with stand(max height)
      540 x 508 x 206  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      7.17  kg
      Product with stand (kg)
      4.97  kg
      Product without stand (kg)
      3.37  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃
      MTBF (demonstrated)
      70,000 時間（バックライト不使用）

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • TCO 認定エッジ
      • RoHS
      • WEEE
      Post consumer recycled plastic
      85％
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • PVC／BFR フリーのハウジング
      • 水銀フリー

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CE マーク
      • CB
      • EPA
      • VCCI
      • J-Moss

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

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    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠
    • EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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