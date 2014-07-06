スタイリッシュな高性能ディスプレイ
このスタイリッシュなフィリップス Gioco ディスプレイで優れた視聴体験を実現してください。超薄型ベゼルを採用した象徴的なデザイン、鮮やかなカラー、卓越した映像性能を備え、臨場感あふれるエンターテインメントをお楽しみいただけます。
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スタイリッシュな高性能ディスプレイ 臨場感あふれるエンターテインメント用
超薄型ベゼルによるミニマルな外観
最新テクノロジーのパネルを装備したこの新しいフィリップスのディスプレイは、外部ベゼルの厚さを約 2.5 mm に抑えるミニマル手法によりデザインされています。約 9 mm のパネル内部ブラックマトリックスストリップを組み合わせることで、ベゼルを大幅に薄形化し、ノイズの最小化および表示サイズの最大化を可能にしました。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。
ワイドアングル表示により高画質を実現する AH-IPS ディスプレイ
AH-IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。AH-IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
SmartImage：最適化されたユーザーフレンドリーなディスプレイ体験
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスで、オフィス、画像、エンターテインメント、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
鮮やかな映像を実現する SmartKolor
SmartKolor は、ディスプレイで表示される色の範囲を拡大する、高度な色拡張テクノロジーです。この機能により、ディスプレイの RGB ゲインレベルが向上し、写真やビデオに鮮やかな映像を使用することができるようになります。
読みやすさを格段に向上させる SmartTxt
SmartTxt は、PDF や電子書籍など、テキストベースのアプリケーションの読みやすさを向上させる高度のアルゴリズムです。これまでは、PDF や電子書籍を読む際に焦点合わせと集中が要求されましたが、SmartTxt 機能では文字のコントラストと輪郭の明確さが向上し、文字が読みやすくなりました。読みやすさは、ディスプレイのグレーのレベルのスケールとホワイトバランス、明るさ、コントラストで調整します。
大画面でのモバイルコンテンツ視聴に対応する MHL テクノロジー
Mobile High Definition Link（MHL）は、携帯電話などのポータブルデバイスを高精細ディスプレイに直接接続するためのモバイルオーディオ／ビデオインターフェイスです。オプションの MHL ケーブルを使用して MHL 対応モバイルデバイスをこのフィリップス MHL 大型ディスプレイに接続するだけで、鮮やかな HD ビデオをデジタルサウンドとともに視聴できます。モバイルゲーム、写真、映画、その他のアプリを大画面で楽しみながら、モバイルデバイスの充電もできるため、途中でバッテリー切れになることはありません。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
自然な色を再現する LED テクノロジー
フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
23 インチ／58.4 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
AH-IPS 液晶 Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.265 x 0.265 mm Optimum resolution
1920 x 1080 @ 60 Hz Brightness
250
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Contrast ratio (typical)
1000:1 SmartContrast
20,000,000:1 Response time (typical)
14
ms Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Effective viewing area
509.18（H）x 286.41（V） Scanning Frequency
30～83 kHz（横）／56～75 Hz（縦） sRGB
有 SmartResponse（標準値）
5 ミリ秒（GTG） MHL
有
コネクティビティー
信号入力
VGA（アナログ）
HDMI（デジタル、HDCP）
MHL-HDMI（デジタル、HDCP） Sync Input Audio (In/Out)
HDMI オーディオ出力
利便性
Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows 8 User convenience
メニュー
ターボ
電源オン／オフ
入力
SmartImage OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience
Kensington ロック
スタンド
Tilt
-5／20 度
度
電源
Power supply Off mode
0.3 W（typ.） On mode
19.61 W（typ.）（EnergyStar 6.0 テスト方式） Standby mode
0.5 W（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
スタンド使用時（mm）
533 x 414 x 197
mm Packaging in mm (WxHxD)
576 x 460 x 99
mm Product without stand (mm)
533 x 324 x 44
mm
重量
Product with packaging (kg)
5.53
kg Product with stand (kg)
3.80
kg Product without stand (kg)
3.35
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40
℃ MTBF
30,000
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60
℃
耐久性
Environmental and energy
EnergyStar 6.0
RoHS
水銀フリー Recyclable packaging material
100
％
適合性および規格
Regulatory Approvals
BSMI
CE マーク
cETLus
FCC Class B
GOST
SASO
SEMKO
TUV/ISO9241-307
WEEE
キャビネット
Finish
光沢 Foot
ブロンズ Front bezel
ブロンズ Rear cover
ブロンズ
このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。 オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。 ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。 スマートな応答時間は、GtG または GtG（BW）テストによる最適値です。
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