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  • AH-IPS ディスプレイによる鮮やかな映像 AH-IPS ディスプレイによる鮮やかな映像 AH-IPS ディスプレイによる鮮やかな映像

    SmartControl lite 搭載液晶モニター

    234E5QHSB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    AH-IPS ディスプレイによる鮮やかな映像

    超薄型ベゼルと AH-IPS 画面を搭載した、この魅力的なフィリップスディスプレイは、色鮮やかな高品質の映像を実現します。MHL（Mobile High-Definition Link）対応のため、スマートフォンに接続できます。

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    SmartControl lite 搭載液晶モニター

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    AH-IPS ディスプレイによる鮮やかな映像

    超薄型ベゼル、MHL 対応

    • 超薄型ベゼル
    • 23 インチ（58.4 cm）
    • MHL
    超薄型ベゼルによるミニマルな外観

    超薄型ベゼルによるミニマルな外観

    最新テクノロジーのパネルを装備したこの新しいフィリップスのディスプレイは、外部ベゼルの厚さを約 2.5 mm に抑えるミニマル手法によりデザインされています。約 9 mm のパネル内部ブラックマトリックスストリップを組み合わせることで、ベゼルを大幅に薄形化し、ノイズの最小化および表示サイズの最大化を可能にしました。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。

    大画面でのモバイルコンテンツ視聴に対応する MHL テクノロジー

    大画面でのモバイルコンテンツ視聴に対応する MHL テクノロジー

    Mobile High Definition Link（MHL）は、携帯電話などのポータブルデバイスを高精細ディスプレイに直接接続するためのモバイルオーディオ／ビデオインターフェイスです。オプションの MHL ケーブルを使用して MHL 対応モバイルデバイスをこのフィリップス MHL 大型ディスプレイに接続するだけで、鮮やかな HD ビデオをデジタルサウンドとともに視聴できます。モバイルゲーム、写真、映画、その他のアプリを大画面で楽しみながら、モバイルデバイスの充電もできるため、途中でバッテリー切れになることはありません。

    ワイドアングル表示により高画質を実現する AH-IPS ディスプレイ

    ワイドアングル表示により高画質を実現する AH-IPS ディスプレイ

    AH-IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。AH-IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応

    フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    ラボ品質の画像を提供する TrueVision

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    TrueVision は、モニター表示のテストおよび調整に高度なアルゴリズムを採用したフィリップス独自のテクノロジーです。工場から出荷されたモニターすべてがカラーと画質の一貫性を保つように微調整されているのはフィリップスだけです。

    液晶ディスプレイ視聴体験を向上させる SmartImage Lite

    SmartImage Lite は、画面に表示されるコンテンツを分析するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。選択したシナリオに基づいて画像やビデオのコントラスト、彩度、鮮明度を調整して、究極の画質を実現します。ボタンを 1 つ押すだけですべてがリアルタイムに実行されます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      23 インチ／58.4 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      AH-IPS 液晶
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.265 x 0.265 mm
      Optimum resolution
      1920 x 1080（60Hz の場合）
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage Lite
      Effective viewing area
      509.18（H）x 286.41（V）
      Scanning Frequency
      30～83kHz（横）／56～75Hz（縦）
      sRGB
      SmartResponse（標準値）
      5 ミリ秒（GTG）
      MHL
      1080p@30Hz

    • コネクティビティー

      信号入力
      • HDMI（デジタル、HDCP）
      • MHL-HDMI（デジタル、HDCP）
      • VGA（アナログ）
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      HDMI オーディオ出力

    • 利便性

      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー
      • 4:3／ワイド
      • 入力
      • SmartImage lite
      OSD Languages
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      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 外部
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W（typ.）
      On mode
      28.4 W（typ.）
      Standby mode
      0.5 W（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      532 x 414 x 213  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      577 x 475 105  mm
      Product without stand (mm)
      532 x 325 x 45  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      5.16  kg
      Product with stand (kg)
      3.46  kg
      Product without stand (kg)
      3.11  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      MTBF
      30,000  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • RoHS
      • 水銀フリー
      Recyclable packaging material
      100  ％

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • BSMI
      • CE マーク
      • cETLus
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • WEEE
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    • キャビネット

      Color
      ブラックチェリー／ブラック
      Finish
      光沢

    Badge-D2C

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    • オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。
    • ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。
    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。

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