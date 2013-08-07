SmartControl lite 搭載液晶モニター
AH-IPS ディスプレイによる鮮やかな映像
超薄型ベゼルと AH-IPS 画面を搭載した、この魅力的なフィリップスディスプレイは、色鮮やかな高品質の映像を実現します。MHL（Mobile High-Definition Link）対応のため、スマートフォンに接続できます。
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SmartControl lite 搭載液晶モニター
AH-IPS ディスプレイによる鮮やかな映像 超薄型ベゼル、MHL 対応 超薄型ベゼル 23 インチ（58.4 cm） MHL
超薄型ベゼルによるミニマルな外観
最新テクノロジーのパネルを装備したこの新しいフィリップスのディスプレイは、外部ベゼルの厚さを約 2.5 mm に抑えるミニマル手法によりデザインされています。約 9 mm のパネル内部ブラックマトリックスストリップを組み合わせることで、ベゼルを大幅に薄形化し、ノイズの最小化および表示サイズの最大化を可能にしました。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。
大画面でのモバイルコンテンツ視聴に対応する MHL テクノロジー
Mobile High Definition Link（MHL）は、携帯電話などのポータブルデバイスを高精細ディスプレイに直接接続するためのモバイルオーディオ／ビデオインターフェイスです。オプションの MHL ケーブルを使用して MHL 対応モバイルデバイスをこのフィリップス MHL 大型ディスプレイに接続するだけで、鮮やかな HD ビデオをデジタルサウンドとともに視聴できます。モバイルゲーム、写真、映画、その他のアプリを大画面で楽しみながら、モバイルデバイスの充電もできるため、途中でバッテリー切れになることはありません。
ワイドアングル表示により高画質を実現する AH-IPS ディスプレイ
AH-IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。AH-IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
ラボ品質の画像を提供する TrueVision
TrueVision は、モニター表示のテストおよび調整に高度なアルゴリズムを採用したフィリップス独自のテクノロジーです。工場から出荷されたモニターすべてがカラーと画質の一貫性を保つように微調整されているのはフィリップスだけです。
液晶ディスプレイ視聴体験を向上させる SmartImage Lite
SmartImage Lite は、画面に表示されるコンテンツを分析するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。選択したシナリオに基づいて画像やビデオのコントラスト、彩度、鮮明度を調整して、究極の画質を実現します。ボタンを 1 つ押すだけですべてがリアルタイムに実行されます。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
23 インチ／58.4 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
AH-IPS 液晶 Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.265 x 0.265 mm Optimum resolution
1920 x 1080（60Hz の場合） Brightness
250
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Contrast ratio (typical)
1000:1 SmartContrast
20,000,000:1 Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Lite Effective viewing area
509.18（H）x 286.41（V） Scanning Frequency
30～83kHz（横）／56～75Hz（縦） sRGB
有 SmartResponse（標準値）
5 ミリ秒（GTG） MHL
1080p@30Hz
コネクティビティー
信号入力
HDMI（デジタル、HDCP）
MHL-HDMI（デジタル、HDCP）
VGA（アナログ） Sync Input Audio (In/Out)
HDMI オーディオ出力
利便性
Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows 8 User convenience
電源オン／オフ
メニュー
4:3／ワイド
入力
SmartImage lite OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience
スタンド
Tilt
-5/20
度
電源
Power supply Off mode
0.3 W（typ.） On mode
28.4 W（typ.） Standby mode
0.5 W（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
スタンド使用時（mm）
532 x 414 x 213
mm Packaging in mm (WxHxD)
577 x 475 105
mm Product without stand (mm)
532 x 325 x 45
mm
重量
Product with packaging (kg)
5.16
kg Product with stand (kg)
3.46
kg Product without stand (kg)
3.11
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ MTBF
30,000
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃
耐久性
Environmental and energy Recyclable packaging material
100
％
適合性および規格
Regulatory Approvals
BSMI
CE マーク
cETLus
FCC Class B
GOST
SASO
SEMKO
TUV/ISO9241-307
WEEE
J-Moss
PSE
VCCI
キャビネット
Color
ブラックチェリー／ブラック Finish
光沢
オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。 ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
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