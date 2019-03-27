ビジネス効率を高める
フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。縦横比 16:10 のこのディスプレイは、その縦長の使いやすい画面だけでなく、ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、生産性を向上させることができます。 さらに詳細をみる
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ビジネス効率を高める
高い信頼性と本質要素
- S Line
- 23（22.5 インチ／57.2 cm 対角）
- 1920 x 1200（WUXGA）
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
縁が狭く、シームレスな外観
フィリップスの新型ディスプレイは、縁を極限まで狭くすることにより視界を邪魔する面積を最小限にして、表示サイズの最大化を可能にしています。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
22.5 インチ／57.2 cm
- Aspect ratio
-
16:10
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.25425 x 0.24765 mm
- Optimum resolution
-
1920 × 1200（60Hz の場合）
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 85％*、sRGB101.8％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
5 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Effective viewing area
-
488.16（横） x 297.18（縦）
- Scanning Frequency
-
30～83kHz（横）／56～76Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
101 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
有
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
オーディオ出力
-
利便性
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
明るさ
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Tilt
-
-5/25
度
-
電源
- ECO mode
-
9.4 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W 未満（typ.）
- On mode
-
14.99 W（typ.）（EnergyStar 7.0 テスト方式）
- Standby mode
-
0.3 W 未満（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
559 x 481 x 136
mm
- Product without stand (mm)
-
499 x 323 x 42
mm
- Product with stand(max height)
-
499 x 414 x 208
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
4.53
kg
- Product with stand (kg)
-
3.00
kg
- Product without stand (kg)
-
2.58
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- MTBF
-
70,000 時間（バックライト不使用）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 7.0
-
RoHS
-
TCO 認定
-
WEEE
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
- リサイクル材料
-
25％
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
シルバー／ブラック
- Front bezel
-
ブラック／ブラック
- Rear cover
-
ブラック／ブラック
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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