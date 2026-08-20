新着
22B2U2300/11
日々の業務効率を向上
生産性を重視して設計されたこのUSB-C搭載フルHDモニターは、IPSパネルと滑らかな120Hzのリフレッシュレートを備えています。ローブルーライトパネルを採用したSoftBlueテクノロジーにより、勤務時間を通して快適かつ集中して画面を見ることができます。
2000シリーズ
22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）
1920 x 1080（フルHD）
動きが滑らかであるほど、目への負担は軽減されます。このフィリップスモニターは、強化された120Hzのリフレッシュレートを備えています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作を行う際に、より滑らかで正確な動きを体感できます。これにより、作業のスピードを高めながら、目の疲れを最小限に抑え、必要なだけ長時間作業できます。
SoftBlueテクノロジーは、長時間のブルーライト曝露による健康への悪影響から目を保護し、視覚的な快適性を高めます。低ブルーライトパネルにより、400-500nmの範囲に対する415-455 nmの範囲のディスプレイ放射光の比率を50%未満に抑えます。その結果、SoftBlueテクノロジーは最適な視覚的快適性を提供し、眼精疲労を最小限に抑え、集中力の持続をサポートします。さらに、SoftBlue LEDテクノロジーはブルーライト放射の低減効果について試験済みで、TÜV Rheinland Low Blue Light（Hardware Solution）認証を取得しています。
ディスプレイ機器に内蔵された高品質ステレオスピーカーのペアです。モデルやデザインに応じて、前面から音を出す見えるタイプ、または下向き、上向き、背面向きなど、外から見えないタイプがあります。
レビュー
SmartResponseと同等の応答時間値
Adobe RGBおよびDCI-P3のカバー率はCIE1976、sRGBの面積はCIE1931、NTSCの面積はCIE1976に基づいています。
画面共有、インターネット経由でのオンライン動画および音声ストリーミングなどの操作は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。全体的な音声および映像の品質は、ハードウェア、ネットワーク帯域幅、およびそのパフォーマンスによって決まります。
EPEAT評価は、Philipsが製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご覧ください。
モニターの外観は、機能紹介画像と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
製品に付属するケーブルの種類、数量、および仕様は、国または地域固有の要件に応じて異なる場合があります。