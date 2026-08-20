非常に滑らかな映像を実現する120Hzリフレッシュレート

動きが滑らかであるほど、目への負担は軽減されます。このPhilipsモニターは、向上した120Hzリフレッシュレートを搭載しています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作時に、より滑らかで正確な動きを体感できます。これにより、作業フローの速度を高めながら、視覚的な疲労を最小限に抑え、必要なだけ長時間作業できます。