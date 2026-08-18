SoftBlue Technology：快適な視聴のために

SoftBlueテクノロジーは、長時間のブルーライト曝露による健康への悪影響から目を保護し、視覚的な快適性を高めます。低ブルーライトパネルにより、400-500nmの範囲に対する415-455 nmの範囲のディスプレイ放射光の比率を50%未満に抑えます。その結果、SoftBlueテクノロジーは最適な視覚的快適性を提供し、眼精疲労を最小限に抑え、集中力の持続をサポートします。さらに、SoftBlue LEDテクノロジーはブルーライト放射の低減効果について試験済みで、TÜV Rheinland Low Blue Light（Hardware Solution）認証を取得しています。