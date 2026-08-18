新着
22B2N3200A/11
3000 シリーズ
22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）
1920 x 1080（フル HD）
SoftBlueテクノロジーは、長時間のブルーライト曝露による健康への悪影響から目を保護し、視覚的な快適性を高めます。低ブルーライトパネルにより、400-500nmの範囲に対する415-455 nmの範囲のディスプレイ放射光の比率を50%未満に抑えます。その結果、SoftBlueテクノロジーは最適な視覚的快適性を提供し、眼精疲労を最小限に抑え、集中力の持続をサポートします。さらに、SoftBlue LEDテクノロジーはブルーライト放射の低減効果について試験済みで、TÜV Rheinland Low Blue Light（Hardware Solution）認証を取得しています。
ディスプレイ機器に内蔵された高品質ステレオスピーカーのペアです。モデルやデザインに応じて、前面から音を出す見えるタイプ、または下向き、上向き、背面向きなど、外から見えないタイプがあります。
LEDバックライト搭載画面では輝度の制御方式により、一部のユーザーが目の疲れの原因となる画面のちらつきを感じることがあります。Philips Flicker-freeテクノロジーは、新たなソリューションで輝度を調整してちらつきを低減し、より快適な視聴を実現します。
レビュー
応答時間の値は SmartResponse と同等
Adobe RGB および DCI-P3 のカバー率は CIE1976、sRGB の面積は CIE1931、NTSC の面積は CIE1976 に基づいています。
画面共有、オンラインでのインターネット経由の動画および音声ストリーミングなどは、ネットワークのパフォーマンスに影響を与える場合があります。全体的な音声および映像の品質は、ハードウェア、ネットワーク帯域幅、およびそのパフォーマンスによって決まります。
EPEAT 評価は、Philips が製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご覧ください。
モニターの外観は、機能紹介画像と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
製品に付属するケーブルの種類、数量、仕様は、国または地域固有の要件に応じて異なる場合があります。