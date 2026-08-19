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22B2N2100A/11
日々の効率を向上
日々の業務をより効率的にサポートするこのモニターは、必要な機能はもちろん、120Hz のリフレッシュレート、SoftBlue、ちらつき防止、VESA マウントなど、際立つ特長も備えています。
2000 シリーズ
22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）
1920 x 1080（フル HD）
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進技術を採用しており、ほぼあらゆる角度から画面を見ることができます。標準的な TN パネルとは異なり、IPS ディスプレイは鮮やかな色彩で非常にくっきりとした画像を表示します。写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
画質は重要です。一般的なディスプレイでも高画質を実現しますが、求めるものはそれ以上でしょう。このディスプレイは、強化されたフルHD 1920 x 1080解像度を備えています。鮮明なディテールを描き出すフルHDに、高輝度、驚異的なコントラスト、リアルな色彩が組み合わさり、実物さながらの映像を楽しめます。
動きが滑らかであるほど、目への負担は軽減されます。このフィリップスモニターは、強化された120Hzのリフレッシュレートを備えています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作を行う際に、より滑らかで正確な動きを体感できます。これにより、作業のスピードを高めながら、目の疲れを最小限に抑え、必要なだけ長時間作業できます。
レビュー
SmartResponse 相当の応答時間値
sRGB 範囲（CIE1931）、NTSC 範囲（CIE1976）
画面共有やインターネット経由でのオンライン映像・音声ストリーミングなどの操作は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。全体的な音声と映像の品質は、ハードウェア、ネットワーク帯域幅、およびそのパフォーマンスによって決まります。
EPEAT 評価は、Philips が製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご覧ください。
モニターの外観は、機能紹介画像と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
製品に付属するケーブルは、国または地域固有の要件に応じて、種類、数量、仕様が異なる場合があります。