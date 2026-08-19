超滑らかな映像を実現する120Hzリフレッシュレート

動きが滑らかであるほど、目への負担は軽減されます。このフィリップスモニターは、強化された120Hzのリフレッシュレートを備えています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作を行う際に、より滑らかで正確な動きを体感できます。これにより、作業のスピードを高めながら、目の疲れを最小限に抑え、必要なだけ長時間作業できます。