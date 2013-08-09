SmartControl Lite 搭載液晶モニター
色鮮やかな高品質 LED 映像
このフィリップスディスプレイで、鮮明な LED 画質をお楽しみください。HDMI 端子と SmartControl Lite を搭載したこのディスプレイは、魅力的な選択肢となるでしょう。
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SmartControl Lite 搭載液晶モニター
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
最適な視聴体験を実現する 16:9 フル HD ディスプレイ
このフル HD 画面の解像度は、ワイドスクリーンサイズの 1920 x 1080p です。これは、最高の画質を実現する HD ソースの最も高い解像度であり、Blu-ray、最先端 HD ゲームコンソールといった最新のあらゆるソースの信号 1080p をサポートし、将来も確実にご使用いただけます。信号の処理が大幅にアップグレードされ、極めて高い信号品質と解像度をサポートします。明るく、色鮮やかな、ちらつきのない優れたプログレッシブスキャン画像を実現します。
フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
鮮やかな色彩を実現する LED 技術
フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。
SmartControl Lite により、ディスプレイパフォーマンスの調整が簡単に
SmartControl Lite は、3D アイコンで操作する次世代の GUI モニターコントロールソフトウェア技術です。SmartControl Lite により、色、明るさ、スクリーンキャリブレーション、マルチメディア、ID 管理など、モニターのほとんどのパラメーターをマウスで微調整することができるようになりました。
環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ
LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。
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画像／表示
Panel Size
21.5 インチ／54.6 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
TFT 液晶 Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.248 x 0.248 mm Optimum resolution
1920 x 1080 @ 60 Hz Brightness
250
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Contrast ratio (typical)
1000:1 SmartContrast
10,000,000:1 Response time (typical)
5
ms Viewing angle
170º（横）／160º（縦）
@ C/R > 10 Effective viewing area
476.64（H）x 268.11（V） Scanning Frequency
30～83kHz（横）／56～76Hz（縦） sRGB
有
コネクティビティー
信号入力
HDMI（デジタル、HDCP）
VGA（アナログ） Sync Input Audio (In/Out)
HDMI オーディオ出力
利便性
Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows 8 User convenience
自動／下
横縦比 4:3／上
明るさ／戻る
メニュー／OK
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
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英語
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ハンガリー語
イタリア語
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ポーランド語
ポルトガル語
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簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience
スタンド
Tilt
-5/20
度
電源
Power supply Off mode
0.5 W On mode
15.3 W（typ.）（EnergyStar 7.0 テスト方式） Standby mode
0.5 W Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
スタンド使用時（mm）
503 x 376 x 213
mm Packaging in mm (WxHxD)
555 x 414 x 107
mm Product without stand (mm)
503 x 316 x 50
mm
重量
Product with packaging (kg)
3.87
kg Product with stand (kg)
2.61
kg Product without stand (kg)
2.35
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ MTBF
30,000
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃
耐久性
Environmental and energy Recyclable packaging material
100
％
適合性および規格
Regulatory Approvals
BSMI
CE マーク
FCC Class B
GOST
PSB
SASO
SEMKO
TUV/ISO9241-307
cETLus
WEEE
J-Moss
PSE
VCCI
キャビネット
Color
ブラック Finish
ヘアライン（フロントベゼル）／テクスチャー（リアカバー）
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