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    SmartControl Lite 搭載液晶モニター

    223V5LHSB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    色鮮やかな高品質 LED 映像

    このフィリップスディスプレイで、鮮明な LED 画質をお楽しみください。HDMI 端子と SmartControl Lite を搭載したこのディスプレイは、魅力的な選択肢となるでしょう。

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    SmartControl Lite 搭載液晶モニター

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    色鮮やかな高品質 LED 映像

    • V Line
    • 21.5"（54.6 cm）
    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    最適な視聴体験を実現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    最適な視聴体験を実現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    このフル HD 画面の解像度は、ワイドスクリーンサイズの 1920 x 1080p です。これは、最高の画質を実現する HD ソースの最も高い解像度であり、Blu-ray、最先端 HD ゲームコンソールといった最新のあらゆるソースの信号 1080p をサポートし、将来も確実にご使用いただけます。信号の処理が大幅にアップグレードされ、極めて高い信号品質と解像度をサポートします。明るく、色鮮やかな、ちらつきのない優れたプログレッシブスキャン画像を実現します。

    フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応

    フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    鮮やかな色彩を実現する LED 技術

    フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。

    SmartControl Lite により、ディスプレイパフォーマンスの調整が簡単に

    SmartControl Lite は、3D アイコンで操作する次世代の GUI モニターコントロールソフトウェア技術です。SmartControl Lite により、色、明るさ、スクリーンキャリブレーション、マルチメディア、ID 管理など、モニターのほとんどのパラメーターをマウスで微調整することができるようになりました。

    環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ

    LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      21.5 インチ／54.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      TFT 液晶
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.248 x 0.248 mm
      Optimum resolution
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      10,000,000:1
      Response time (typical)
      5  ms
      Viewing angle
      • 170º（横）／160º（縦）
      • @ C/R > 10
      Effective viewing area
      476.64（H）x 268.11（V）
      Scanning Frequency
      30～83kHz（横）／56～76Hz（縦）
      sRGB

    • コネクティビティー

      信号入力
      • HDMI（デジタル、HDCP）
      • VGA（アナログ）
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      HDMI オーディオ出力

    • 利便性

      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      User convenience
      • 自動／下
      • 横縦比 4:3／上
      • 明るさ／戻る
      • メニュー／OK
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
      • フィンランド語
      • フランス語
      • ドイツ語
      • ハンガリー語
      • イタリア語
      • 日本語
      • 韓国語
      • ポーランド語
      • ポルトガル語
      • ロシア語
      • 簡体字中国語
      • スペイン語
      • スウェーデン語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100-240VAC、50-60Hz
      Off mode
      0.5 W
      On mode
      15.3 W（typ.）（EnergyStar 7.0 テスト方式）
      Standby mode
      0.5 W
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      503 x 376 x 213  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      555 x 414 x 107  mm
      Product without stand (mm)
      503 x 316 x 50  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      3.87  kg
      Product with stand (kg)
      2.61  kg
      Product without stand (kg)
      2.35  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      MTBF
      30,000  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • RoHS
      • 水銀フリー
      Recyclable packaging material
      100  ％

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • BSMI
      • CE マーク
      • FCC Class B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • cETLus
      • WEEE
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      ヘアライン（フロントベゼル）／テクスチャー（リアカバー）

    Badge-D2C

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