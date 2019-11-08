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  • SmoothTouch 搭載の卓越したインタラクティブディスプレイ SmoothTouch 搭載の卓越したインタラクティブディスプレイ SmoothTouch 搭載の卓越したインタラクティブディスプレイ

    Monitor SmoothTouch 搭載液晶モニター

    222B9T/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    SmoothTouch 搭載の卓越したインタラクティブディスプレイ

    このタッチスクリーンモニターは丈夫で水や埃に強く、観たい角度に調整できるスタンドが付いており、使う場所を選びません。用途に応じてシンプルかつ直感的に使用でき、生産性が大幅に向上します。

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    Monitor SmoothTouch 搭載液晶モニター

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    SmoothTouch 搭載の卓越したインタラクティブディスプレイ

    • B Line
    • 22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    自然で滑らかなタッチ応答を実現する SmoothTouch ディスプレイ

    自然で滑らかなタッチ応答を実現する SmoothTouch ディスプレイ

    このフィリップス製ディスプレイは投影的な容量性 10 ポイントタッチテクノロジーを採用し、滑らかな応答を実現します。タッチ型アプリケーションの新しい機能を最大限活用したり、古いアプリケーションを再び利用したりすることができます。10 本の指を使ったタッチタイピングや、友達とのエキサイティングなインタラクティブゲームも可能です。職場や学校で同僚とインタラクティブにコラボレーションすれば、生産性と効率も向上します。

    モニター前面は IP65 防水／防塵規格に対応

    モニター前面は IP65 防水／防塵規格に対応

    環境によほど恵まれない限り、モニターには日常生活で発生する水しぶきや埃に対する耐性が求められます。国際基準 IEC／EN 60529 に規定されるイングレスプロテクション（IP）等級は、異物や水分の侵入を防ぐために電子機器の筐体がどの程度有効に密閉されているか定義するために使用されます。このフィリップス製ディスプレイは、国際的な防水／防塵 IP 等級に対応し、日常生活で発生する水しぶきや埃を内部に侵入させません。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現

    DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現

    DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    VESA マウントによる使いやすさの向上

    VESA マウントによる使いやすさの向上

    角度を調整できる SmartStand で生産性を向上

    フィリップスの SmartStand はスクリーンを柔軟に調整できます。スムーズな傾斜／高さ調整や折りたたみが可能な Z 型構造により、人間工学に基づいたさまざまな位置で使用できます。タッチコントロールしやすいように立てて使ったり、図やコメントを書き込むために後ろに傾けることもできます。さらに、必要に応じてスクリーンをほぼフラットな状態で卓上に設置することも可能です。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      21.5 インチ／54.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      TFT-LCD（TN）
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.248 x 0.248 mm
      Optimum resolution
      1920 x 1080（60Hz の場合）
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 72％（CIE 1931）
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Response time (typical)
      1 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 170º（横）／160º（縦）
      • @ C/R > 10
      Picture enhancement
      SmartImage
      Effective viewing area
      476.64（H）x 268.11（V）
      Scanning Frequency
      30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      102 PPI
      LowBlue Mode
      EasyRead

    • タッチ

      イングレスプロテクション
      IP65 - 前面のみ
      オペレーティングシステム
      Windows 10／8.1／8／7、Android 7.1／7.0／6.0／5.0／4.4、一部の Linux バージョン*
      密閉性
      ベゼルと液晶パネルに対して密閉されたタッチスクリーン
      タッチアクティブエリア
      476.64 mm（横）x 268.11 mm（縦）
      タッチガラス硬度
      7 H
      タッチインターフェイス
      USB
      タッチ方式
      スタイラス、指、手袋＊
      タッチポイント
      10 ポイント
      タッチテクノロジー
      投影的な容量性タッチ画面
      パームリジェクションエリア
      >= 30 x 30 mm
      タッチガラスコーティング
      グレア

    • コネクティビティー

      信号入力
      • VGA（アナログ）
      • DVI-D（デジタル、HDCP）
      • DisplayPort 1.2
      • HDMI 1.4
      USB
      USB 3.1 x 2（急速充電付き x 1）*
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • ヘッドホン出力
      HDCP
      HDCP：HDCP 1.4（HDMI／DP／DVI）

    • 利便性

      Built-in Speakers
      2 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • sRGB
      • Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
      User convenience
      • SmartImage
      • 入力
      • 明るさ
      • メニュー
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
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      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl

    • スタンド

      Height adjustment
      184（横）、76（縦）  mm
      Tilt
      -5～90  度
      折りたたみ角度
      0～70 度

    • 電源

      ECO mode
      10.3 W（typ.）
      Power supply
      • 外部
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      < 0.3 W（標準）
      On mode
      11.92 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
      Standby mode
      < 0.5 W（標準）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      575 x 420 x 161  mm
      Product without stand (mm)
      515 x 317 x 45  mm
      Product with stand(max height)
      515 x 394 x 227  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      9.91  kg
      Product with stand (kg)
      7.46  kg
      Product without stand (kg)
      4.17  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃
      MTBF (demonstrated)
      70,000 時間（バックライト不使用）

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • TCO 認定
      • RoHS
      • WEEE
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • PVC／BFR フリーのハウジング
      • 水銀フリー

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CB
      • CE マーク
      • FCC Class B
      • SEMKO
      • ICES-003
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS
      • VCCI
      • cETLus

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

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    レビュー

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    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • 手袋の材質および厚さ：ニトリル（0.15 mm）、綿（0.31 mm）、CPE（0.03 mm）、PVC（0.12 mm）
    • タッチ機能に関するオペレーティングシステムのサポートの詳細については、ユーザーマニュアルの「SmoothTouch」をご覧ください。
    • 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠
    • EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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