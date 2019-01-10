100％リサイクル可能な梱包

フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが 100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しており、廃棄物削減を実現しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛や水銀などの有毒物質を持続的に削減、排除します。また、ディスプレイのハウジングには PVC/BFR フリー素材を使用しています。詳細は、http://www.asimpleswitch.com/global/ のフィリップスをご覧ください。