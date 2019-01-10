ビジネス効率を高める
フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、生産性を向上させることができます。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
ビジネス効率を高める
高い信頼性と本質要素
- S Line
- 22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）
- 1920 x 1080（フル HD）
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
100％リサイクル可能な梱包
フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが 100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しており、廃棄物削減を実現しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛や水銀などの有毒物質を持続的に削減、排除します。また、ディスプレイのハウジングには PVC/BFR フリー素材を使用しています。詳細は、http://www.asimpleswitch.com/global/ のフィリップスをご覧ください。
PVC-BFR フリーのハウジング
このフィリップスモニターハウジングには、窒素化難燃剤とポリ塩化ビニルが使用されていません（PVC-BFR フリー）。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
21.5 インチ／54.6 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
TFT-LCD（TN）
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.248 x 0.248 mm
- Optimum resolution
-
1920 x 1080（60Hz の場合）
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 72％（CIE1931）
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
20,000,000:1
- Response time (typical)
-
1 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
170º（横）／160º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Effective viewing area
-
476.64（H）x 268.11（V）
- Scanning Frequency
-
水平：30～83 kHz（アナログ）、30～85 kHz（HDMI、Adaptive Sync for HDMI）／垂直：50～76 Hz（アナログ、デジタル）、48～76 Hz（HDMI、Adaptive Sync for HDMI）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
102 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
有
- Adaptive sync (VRR)
-
有
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
DVI-D（デジタル、HDCP）
-
VGA（アナログ）
-
HDMI 1.4
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
明るさ
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Tilt
-
-5/25
度
-
電源
- ECO mode
-
9.1 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W 未満（typ.）
- On mode
-
13.04 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.3 W 未満（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
560 x 452 x 138
mm
- Product without stand (mm)
-
504 x 304 x 47
mm
- Product with stand(max height)
-
504 x 395 x 208
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
4.41
kg
- Product with stand (kg)
-
2.80
kg
- Product without stand (kg)
-
2.46
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 8.0
-
EPEAT*
-
TCO 認定
-
RoHS
-
WEEE
- Post consumer recycled plastic
-
25％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
SEMKO
-
CU-EAC
-
EPA
-
UKRAINIAN
-
ICES-003
-
VCCI
-
cETLus
-
TUV Ergo
-
TUV/GS
-
CB
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック／ブラック
- Front bezel
-
ブラック／ブラック
- Rear cover
-
ブラック／ブラック
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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