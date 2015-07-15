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    Brilliance LED バックライト液晶モニター

    221S6QHAB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    本質的な機能と効率の良いパフォーマンスで

    25％のリサイクル材料を使用し、PVC、BFR フリーのハウジングを採用したフィリップス AH-IPS LED ディスプレイは、環境にやさしい高生産性を実現するために理想的なディスプレイです

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    Brilliance LED バックライト液晶モニター

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    本質的な機能と効率の良いパフォーマンスで

    生産性を最大化

    • S Line
    • 22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    ワイドアングル表示により高画質を実現する AH-IPS ディスプレイ

    ワイドアングル表示により高画質を実現する AH-IPS ディスプレイ

    AH-IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。AH-IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

    リッチブラック（混色の黒）の細部表示を向上させる SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部表示を向上させる SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    VESA マウントによる使いやすさの向上

    VESA マウントによる使いやすさの向上

    SmartPower：最大 50％省エネ

    SmartPower は、画面の画像の内容を動的に分析して省エネを実現する人口知能テクノロジーです。バックライトの強度を自動的に抑制、プリセットすることにより、最大 50％まで消費電力を押さえることができ、エネルギーコストを大幅に低減することが可能です。

    水銀含有量ゼロ

    LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      21.5 インチ／54.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      AH-IPS 液晶
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.248 x 0.248 mm
      Optimum resolution
      1920x 1080 @ 60Hz
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      Response time (typical)
      14  ms
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage
      Effective viewing area
      476.06（横）x 267.79（縦）
      Scanning Frequency
      30～83kHz（横）／56～76Hz（縦）
      sRGB
      SmartResponse（標準値）
      5 ミリ秒（GTG）

    • コネクティビティー

      信号入力
      • DVI-D（デジタル、HDCP）
      • VGA（アナログ）
      • HDMI（HDCP）
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • ヘッドホン出力

    • 利便性

      Built-in Speakers
      2 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • SmartImage
      • 音量
      • SmartPower
      • メニュー
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
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      • スウェーデン語
      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl Premium

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      ECO mode
      13.4 W（typ.）
      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.2 W 未満（typ.）
      On mode
      16.96 W（typ.）（EnergyStar 6.0 テスト方式）
      Standby mode
      0.3 W 未満（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      511 x 396 x 200  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      560 x 437 x 138  mm
      Product without stand (mm)
      511 x 319 x 52  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      5.12  kg
      Product with stand (kg)
      3.40  kg
      Product without stand (kg)
      3.00  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      MTBF
      30,000  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • PVC／BFR フリーのハウジング
      • 水銀フリー
      リサイクル材料
      25％

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • BSMI
      • CE マーク
      • cETLus
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • WEEE

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

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    • 「AH-IPS」ワードマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • スマートな応答時間は、GtG または GtG（BW）テストによる最適値です。

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