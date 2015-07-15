Brilliance LED バックライト液晶モニター
本質的な機能と効率の良いパフォーマンスで
25％のリサイクル材料を使用し、PVC、BFR フリーのハウジングを採用したフィリップス AH-IPS LED ディスプレイは、環境にやさしい高生産性を実現するために理想的なディスプレイです さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
Brilliance LED バックライト液晶モニター
本質的な機能と効率の良いパフォーマンスで
生産性を最大化
- S Line
- 22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）
- 1920 x 1080（フル HD）
ワイドアングル表示により高画質を実現する AH-IPS ディスプレイ
AH-IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。AH-IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
リッチブラック（混色の黒）の細部表示を向上させる SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
SmartPower：最大 50％省エネ
SmartPower は、画面の画像の内容を動的に分析して省エネを実現する人口知能テクノロジーです。バックライトの強度を自動的に抑制、プリセットすることにより、最大 50％まで消費電力を押さえることができ、エネルギーコストを大幅に低減することが可能です。
水銀含有量ゼロ
LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
21.5 インチ／54.6 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
AH-IPS 液晶
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.248 x 0.248 mm
- Optimum resolution
-
1920x 1080 @ 60Hz
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
20,000,000:1
- Response time (typical)
-
14
ms
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Effective viewing area
-
476.06（横）x 267.79（縦）
- Scanning Frequency
-
30～83kHz（横）／56～76Hz（縦）
- sRGB
-
有
- SmartResponse（標準値）
-
5 ミリ秒（GTG）
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
DVI-D（デジタル、HDCP）
-
VGA（アナログ）
-
HDMI（HDCP）
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
音量
-
SmartPower
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl Premium
-
スタンド
- Tilt
-
-5/20
度
-
電源
- ECO mode
-
13.4 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
0.2 W 未満（typ.）
- On mode
-
16.96 W（typ.）（EnergyStar 6.0 テスト方式）
- Standby mode
-
0.3 W 未満（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- スタンド使用時（mm）
-
511 x 396 x 200
mm
- Packaging in mm (WxHxD)
-
560 x 437 x 138
mm
- Product without stand (mm)
-
511 x 319 x 52
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
5.12
kg
- Product with stand (kg)
-
3.40
kg
- Product without stand (kg)
-
3.00
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- MTBF
-
30,000
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
- リサイクル材料
-
25％
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
BSMI
-
CE マーク
-
cETLus
-
FCC Class B
-
GOST
-
SASO
-
SEMKO
-
TUV Ergo
-
TUV/GS
-
WEEE
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 「AH-IPS」ワードマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- スマートな応答時間は、GtG または GtG（BW）テストによる最適値です。
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。