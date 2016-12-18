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    LED バックライト搭載液晶モニター

    200V4QSBR/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    色鮮やかな高品質 LED 映像

    この光沢のある魅力的なデザインのディスプレイで、鮮やかな MVA LED 画質をお楽しみください。SmartControl Lite を搭載したこのディスプレイは、魅力的な選択肢となるでしょう。

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    LED バックライト搭載液晶モニター

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    色鮮やかな高品質 LED 映像

    • V Line
    • 20（19.53 インチ／49.6 cm 対角）
    広視野角と高いコントラストレベルを実現する MVA ディスプレイ

    広視野角と高いコントラストレベルを実現する MVA ディスプレイ

    フィリップスの MVA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブ、映画の閲覧や、ゲームプレイ、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    SmartControl Lite により、ディスプレイパフォーマンスの調整が簡単に

    SmartControl Lite は、3D アイコンで操作する次世代の GUI モニターコントロールソフトウェア技術です。SmartControl Lite により、色、明るさ、スクリーンキャリブレーション、マルチメディア、ID 管理など、モニターのほとんどのパラメーターをマウスで微調整することができるようになりました。

    環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ

    LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      19.53 インチ／49.6cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      MVA
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.23 x 0.22 mm
      Optimum resolution
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      明るさ（最大）
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Contrast ratio (typical)
      3000:1
      SmartContrast
      10,000,000:1
      Response time (typical)
      20  ms
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Effective viewing area
      434.88（横） x 238.68（縦）
      Scanning Frequency
      30～83kHz（横）／56～76Hz（縦）
      sRGB
      SmartResponse（標準値）
      8 ミリ秒（GTG）

    • コネクティビティー

      信号入力
      • VGA（アナログ）
      • DVI-D（デジタル、HDCP）
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期

    • 利便性

      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8.1
      User convenience
      • 自動／下
      • 横縦比 4:3／上
      • 明るさ／戻る
      • メニュー／OK
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
      • 英語
      • フランス語
      • ドイツ語
      • イタリア語
      • ポルトガル語
      • ロシア語
      • 簡体字中国語
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      • ポーランド語
      • スウェーデン語
      • 繁体字中国語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.5 W（typ.）
      On mode
      13.97 W（EnergyStar 7.0 テスト方式）
      Standby mode
      0.5 W（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      479 x 369 x 213  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      535 x 389 x 131  mm
      Product without stand (mm)
      479 x 299 x 50  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      3.79  kg
      Product with stand (kg)
      2.72  kg
      Product without stand (kg)
      2.39  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      MTBF
      30,000  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 7.0
      • RoHS
      • 水銀フリー
      Recyclable packaging material
      100  ％

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • WEEE
      • CCC
      • CE マーク
      • CECP
      • CEL
      • 中国 RoHS
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC Class B
      • PSB
      • TCO 認定
      • TUV/ISO9241-307
      • UKRAINIAN
      • VCCI

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      光沢（フロントベゼル）／テクスチャー（リアカバー）

    Badge-D2C

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