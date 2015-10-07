どの角度からでも卓越したパフォーマンスを実現する

25％のリサイクル材料を使用し、PVC、BFR フリーのハウジングを採用、人間工学に基づいて設計されたフィリップスディスプレイは、環境にやさしい高生産性を実現するために理想的なディスプレイです。