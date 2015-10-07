Brilliance LED バックライト液晶モニター
どの角度からでも卓越したパフォーマンスを実現する
25％のリサイクル材料を使用し、PVC、BFR フリーのハウジングを採用、人間工学に基づいて設計されたフィリップスディスプレイは、環境にやさしい高生産性を実現するために理想的なディスプレイです。
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Brilliance LED バックライト液晶モニター
どの角度からでも卓越したパフォーマンスを実現する ワイドビュー IPS ディスプレイ P Line 19 インチ（48.3 cm） 1280 x 1024（SXGA） フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいたディスプレイの快適さを提供し、ケーブル管理を可能にするモニターベースです。このベースは、モニターの位置を人にやさしい高さ、回転、傾きに調整して最大限の快適さを提供し、長時間の作業による肉体的な緊張を軽減します。また、ケーブルの散らかりを防ぐケーブル管理により、すっきりと整理された仕事のしやすい作業環境を作ります。
ベゼルからテーブルまでの高さを低くして読みやすさを向上
先進的な SmartErgoBase を採用することにより、フィリップスのモニターはほとんどデスクのレベルにまで高さを下げて、見やすい角度に調節することができます。ベゼルからテーブルまでの高さを低くすることは、コンピュータ作業で遠近両用の二焦点、三焦点または累進焦点レンズの眼鏡を使用するユーザーにとって、最適な解決方法になります。さらに、ユーザーはモニター位置をさまざまな高さに変更して好みの角度や高さでモニターを使用できるため、疲れや緊張感の緩和に役立ちます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現
DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。
デバイス接続を容易にする 4 ポート USB ハブ
USB ハブを使うと、USB メモリデバイス、カメラ、ポータブル HDD、ウェブカメラ、PDA、プリンタなどの USB 接続対応デバイスをプラグアンドプレイで簡単に接続できます。モニターに搭載された便利な USB 2.0 ハブを通じて、USB 2.0 信号がコンピュータに転送されます。ただし、カメラや HDD などのデバイスは、モニター搭載 USB ハブが供給する電力よりも大きな電力を要するために、個別に電源を確保しなければならない場合があります。
100％リサイクル可能な梱包
フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが 100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しており、廃棄物削減を実現しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛や水銀などの有毒物質を持続的に削減、排除します。また、ディスプレイのハウジングには PVC/BFR フリー素材を使用しています。詳細は、http://www.asimpleswitch.com/global/ のフィリップスをご覧ください。
PVC-BFR フリーのハウジング
このフィリップスモニターハウジングには、窒素化難燃剤とポリ塩化ビニルが使用されていません（PVC-BFR フリー）。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
19 インチ／48.3 cm Aspect ratio
5:4 LCD panel type
IPS テクノロジー Backlight type
LED システム Pixel pitch
0.293 x 0.293 mm Optimum resolution
1280 x 1024（60Hz の場合） Brightness
250
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Contrast ratio (typical)
1,000:1 SmartContrast
20,000,000:1 Response time (typical)
14
ms Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Effective viewing area
374.78（H） x 299.83（V） Scanning Frequency
30～83kHz（横）／56～76Hz（縦） sRGB
有 SmartResponse（標準値）
5 ミリ秒（GTG）
コネクティビティー
信号入力
DisplayPort 1.2
DVI-D（デジタル、HDCP）
VGA（アナログ） USB
USB 2.0 × 4 Sync Input Audio (In/Out)
利便性
Built-in Speakers
1.5W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 8.1／8／7 User convenience
SmartImage
音量
入力
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience Control software
SmartControl Premium
スタンド
Height adjustment
130
mm Pivot
90 度 Swivel
-65/65
度 Tilt
-5/20
度
電源
ECO mode
10 W（typ.） Power supply Off mode
0.3 W（typ.） On mode
11.13 W（typ.）（EnergyStar テスト方式） Standby mode
0.3 W（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
スタンド使用時（mm）
404 x 513 x 220
mm Packaging in mm (WxHxD)
465 x 400 x 280
mm Product without stand (mm)
404 x 346 x 61
mm
重量
Product with packaging (kg)
7.15
kg Product with stand (kg)
5.25
kg Product without stand (kg)
3.12
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃ MTBF (demonstrated)
70,000 時間（バックライト不使用）
耐久性
Environmental and energy
EnergyStar 8.0
EPEAT*
RoHS Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances リサイクル材料
25％
適合性および規格
Regulatory Approvals
CE マーク
FCC Class B
SEMKO
BSMI
GS
WEEE
PSB
C-Tick
cETLus
TUV Ergo
TUV/GS
CECP
CEL
TCO 認定
EPA
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。 スマートな応答時間は、GtG または GtG（BW）テストによる最適値です。 EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
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