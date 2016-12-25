鮮やかな色彩を実現する LED 技術

フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。