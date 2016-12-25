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  • 色鮮やかな高品質 LED 映像 色鮮やかな高品質 LED 映像 色鮮やかな高品質 LED 映像

    LED バックライト搭載液晶モニター

    163V5LSB2/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    色鮮やかな高品質 LED 映像

    このフィリップスディスプレイで、色鮮やかな LED 画質をお楽しみください。コンパクトなデザインと VESA マウントにより、あらゆるワークスペースにフィットします。

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    LED バックライト搭載液晶モニター

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    色鮮やかな高品質 LED 映像

    • V Line
    • 15.6 インチ／39.6 cm

    鮮やかな色彩を実現する LED 技術

    フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。

    環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ

    LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      15.6 インチ／39.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      TFT 液晶
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.252 x 0.252 mm
      Optimum resolution
      1366 x 768 @ 60 Hz
      Brightness
      220  cd/m²
      Display colors
      約 26 万 2 千色
      Contrast ratio (typical)
      500:1
      Response time (typical)
      12  ms
      Viewing angle
      • 90º（横）／60º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Effective viewing area
      344.2（横） x 193.5（縦）
      Scanning Frequency
      30～60 kHz（横）／58～62 Hz（縦）
      sRGB
      Display Screen Coating
      グレア、3H

    • コネクティビティー

      信号入力
      VGA（アナログ）
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期

    • 利便性

      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      電源オン／オフ
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
      • フィンランド語
      • フランス語
      • ドイツ語
      • ギリシャ語
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      • 韓国語
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      • ポルトガル語
      • ロシア語
      • 簡体字中国語
      • スペイン語
      • スウェーデン語
      • トルコ語
      • 繁体字中国語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Tilt
      -3／10  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.5 W
      On mode
      6.97 W（typ.）
      Standby mode
      0.5 W
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      375 x 300 x 140  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      427 x 311 x 115  mm
      Product without stand (mm)
      375 x 233 x 48  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      2.20  kg
      Product with stand (kg)
      1.36  kg
      Product without stand (kg)
      1.24  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      MTBF
      30,000  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • RoHS
      • 水銀フリー
      Recyclable packaging material
      100  ％

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CCC
      • WEEE
      • VCCI

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      ヘアライン（フロントベゼル）／テクスチャー（リアカバー）

    Badge-D2C

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