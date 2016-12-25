色鮮やかな高品質 LED 映像
このフィリップスディスプレイで、色鮮やかな LED 画質をお楽しみください。コンパクトなデザインと VESA マウントにより、あらゆるワークスペースにフィットします。 さらに詳細をみる
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鮮やかな色彩を実現する LED 技術
フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。
環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ
LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。
技術仕様
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画像／表示
- Panel Size
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15.6 インチ／39.6 cm
- Aspect ratio
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16:9
- LCD panel type
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TFT 液晶
- Backlight type
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W-LED システム
- Pixel pitch
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0.252 x 0.252 mm
- Optimum resolution
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1366 x 768 @ 60 Hz
- Brightness
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220
cd/m²
- Display colors
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約 26 万 2 千色
- Contrast ratio (typical)
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500:1
- Response time (typical)
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12
ms
- Viewing angle
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90º（横）／60º（縦）
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C/R > 10 の場合
- Effective viewing area
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344.2（横） x 193.5（縦）
- Scanning Frequency
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30～60 kHz（横）／58～62 Hz（縦）
- sRGB
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有
- Display Screen Coating
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グレア、3H
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コネクティビティー
- 信号入力
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VGA（アナログ）
- Sync Input
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利便性
- Plug & Play Compatibility
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DDC/CI
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Mac OS X
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sRGB
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Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
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電源オン／オフ
- OSD Languages
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ポルトガル語（ブラジル）
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チェコ語
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オランダ語
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英語
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フィンランド語
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フランス語
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ドイツ語
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ギリシャ語
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ハンガリー語
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イタリア語
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日本語
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韓国語
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ポーランド語
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ポルトガル語
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ロシア語
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簡体字中国語
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スペイン語
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スウェーデン語
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トルコ語
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繁体字中国語
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ウクライナ語
- Other convenience
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スタンド
- Tilt
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-3／10
度
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電源
- Power supply
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- Off mode
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0.5 W
- On mode
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6.97 W（typ.）
- Standby mode
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0.5 W
- Power LED indicator
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稼働 - ホワイト
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スタンバイモード- ホワイト（点滅）
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質量／寸法
- スタンド使用時（mm）
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375 x 300 x 140
mm
- Packaging in mm (WxHxD)
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427 x 311 x 115
mm
- Product without stand (mm)
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375 x 233 x 48
mm
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重量
- Product with packaging (kg)
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2.20
kg
- Product with stand (kg)
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1.36
kg
- Product without stand (kg)
-
1.24
kg
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動作条件
- Altitude
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動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
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0～40°C
℃
- MTBF
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30,000
時間
- Relative humidity
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20～80％
％
- Temperature range (storage)
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-20～60°C
℃
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耐久性
- Environmental and energy
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- Recyclable packaging material
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100
％
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適合性および規格
- Regulatory Approvals
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キャビネット
- Color
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ブラック
- Finish
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ヘアライン（フロントベゼル）／テクスチャー（リアカバー）
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