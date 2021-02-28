道路法規に対応したバルブが驚異的な性能を発揮

フィリップス RacingVision GT200 自動車用バルブは、運転をレベルアップしたい情熱的なドライバーに最適です。明るさが最大 200％アップしたライトが 80 m 以上先まで照らすため、視認性が高まり、すばやい対応が可能になります。