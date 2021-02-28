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RacingVision GT200自動車用ヘッドランプ

12972RGTS2

道路法規に対応したバルブが驚異的な性能を発揮

フィリップス RacingVision GT200 自動車用バルブは、運転をレベルアップしたい情熱的なドライバーに最適です。明るさが最大 200％アップしたライトが 80 m 以上先まで照らすため、視認性が高まり、すばやい対応が可能になります。

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フィリップス自動車用ライトで運転を次のレベルへ

道路法規に対応したバルブが驚異的な性能を発揮

  • バルブタイプ：H7

  • 2 個入

  • 12V、55W

一段上の可視性とドライビングエキサイトメント

フィリップス RacingVision GT200 は、当社製品中最高のパフォーマンスを発揮し、非常に明るい可視性をもたらす、公道で使用可能なバルブです。従来よりも 200％明るい鮮明な光を提供します。最適化されたバルブデザインがより高い輝度を実現し、道路前方の視認性が向上するため、より安全でエキサイティングなドライブをお楽しみいただけます。

新しいバルブコーティングテクノロジーで光のスループットを最大化

特許取得済みの新しい技術であるグラデーションコーティングとスクリーンプリントコーティングにより、当社バルブはより多くの光を道路に照射し、夜間走行時の視認性を向上させます。スループットの最大化を実現しただけでなく、おしゃれでスタイリッシュな個性も際立つライトを提供します。

超精細な光出力を実現した新しいクオーツガラステクノロジー

フィリップスの Diamond Precision クオーツガラスの新しい製造技術が、シャープなカットラインと光出力の向上を実現し、前方をより一層明るく照らします。また、クオーツガラスは熱温度衝撃に対する耐性が高いため、バルブがより割れにくくなります。さらに、UV をより多く吸収するのでヘッドライト光が目に優しくなります。

技術仕様

この製品に関するサポート

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注釈

  1. 法定最低基準との比較

  2. ECE 規制後に導き出された最小値と比較。1 ルクスに基づく。車両から最も遠い距離。H4 および H7 に適用。