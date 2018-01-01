販売終了
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あなたの走りにスタイルを
BlueVision のシグナルランプとルームランプは、愛車をカスタマイズしたいドライバーに最適です。道路法規に完全に対応したランプの中でも他にはないブルーキセノン効果を楽しめます。
バルブタイプ：W5W
2 個入
12V、5W
フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。
どのランプに装着するバルブをお探しですか？ フィリップスはハイビーム、ロービーム、フロントフォグ、ウインカー（フロント、サイド、リア）、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバー灯、ルームランプなど、車のランプ部分に装着可能なバルブを提供します。
フィリップスの自動車製品とサービスは、OEM 市場と補修部品市場でクラス最高の評価を受けています。高品質の素材を用い、基準に従ってテストされた製品群には、走行中の安全性と快適性を最大限に高める設計が施されています。製品の一部は徹底したテスト、品質管理、認定（ISO 9001、ISO 14001、QSO 9000）を通じて ECE 認証の最高基準を満たしており、まさに信頼に足る品質の代名詞です。
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