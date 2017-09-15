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X-tremeUltinon LEDシグナルランプ用バルブ

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6500K の蒼白 LED 光へ
運転中の安全性とスタイルの両方をかなえる、鮮やかな赤色のフィリップス X-tremeUltinon LED ブレーキ＆テールランプ［〜P21／5W］に変えてみませんか。パワフルで正確、見た目もスマート、安全かつスタイリッシュにシグナルを送ることができます。
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ソフトな蒼白光でヘッドランプまわりをスタイリッシュに演出

6500K の蒼白 LED 光へ

  • バルブタイプ：P21／5W

  • 12 V、くっきりとした赤色光

  • 純正バルブ配光で明るさ向上

  • ブレーキランプ／テールランプ

ヘッドライトのフィリップス製 HID バルブや LED バルブの色合わせに

純正バルブからの交換で、車の印象をスタイリッシュに。またフィリップス X-treme Ultinon／Ultinon シリーズの HID バルブや LED バルブとの色合わせにもオススメ。

白熱球からの交換で手軽に LED 化

LED バルブへの交換は「自分と相手の視認性を高める」「ドレスアップ」が可能です。ストップ／ブレーキランプにはより明るい鮮明な赤色 LED 光を、ポジション/バックランプには明るい白色 LED 光。フィリップスの Ultinon LED シリーズは各種用途にあった LED バルブを取り揃えています。

瞬時点灯で後続車の追突リスク減に

白熱球は点灯開始から最高輝度に達するまで時間を必要とするのに比べ、LED バルブは瞬時に点灯します。その時間差は一瞬かもしれませんが、ブレーキにおいては重要です。例えば時速 100km で走行している場合、4/10 秒の反応の遅れは車 2.5 台分 11m の反応の遅れに繋がります。 LED バルブの瞬時点灯は後継車の追突リスク減に貢献します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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注釈

  1. 自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。