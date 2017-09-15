瞬時点灯で後続車の追突リスク減に

白熱球は点灯開始から最高輝度に達するまで時間を必要とするのに比べ、LED バルブは瞬時に点灯します。その時間差は一瞬かもしれませんが、ブレーキにおいては重要です。例えば時速 100km で走行している場合、4/10 秒の反応の遅れは車 2.5 台分 11m の反応の遅れに繋がります。 LED バルブの瞬時点灯は後継車の追突リスク減に貢献します。