12899RX2
バルブタイプ：P21／5W
12 V、くっきりとした赤色光
純正バルブ配光で明るさ向上
ブレーキランプ／テールランプ
純正バルブからの交換で、車の印象をスタイリッシュに。またフィリップス X-treme Ultinon／Ultinon シリーズの HID バルブや LED バルブとの色合わせにもオススメ。
LED バルブへの交換は「自分と相手の視認性を高める」「ドレスアップ」が可能です。ストップ／ブレーキランプにはより明るい鮮明な赤色 LED 光を、ポジション/バックランプには明るい白色 LED 光。フィリップスの Ultinon LED シリーズは各種用途にあった LED バルブを取り揃えています。
白熱球は点灯開始から最高輝度に達するまで時間を必要とするのに比べ、LED バルブは瞬時に点灯します。その時間差は一瞬かもしれませんが、ブレーキにおいては重要です。例えば時速 100km で走行している場合、4/10 秒の反応の遅れは車 2.5 台分 11m の反応の遅れに繋がります。 LED バルブの瞬時点灯は後継車の追突リスク減に貢献します。
レビュー
自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。