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SilverVisionウインカー用白熱球

12496SVB2

ウインカーの映り込みを軽減

フィリップス SilverVision シリーズは、ウインカー用白熱球バルブです。ミラーコーティング（ステルス）されたバルブは、ヘッドランプのレフに映り込むアンバー色を軽減したい方に最適です。

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シルバーコーティングバルブ

ウインカーの映り込みを軽減

  • バルブタイプ：S25 シングル ピン角違い（PY21W）

  • 2 個入

  • 12 V、21W

  • ミラーコーティング、ステルスバルブ

フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています

フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています

フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

左右同時交換で最大限の効果を実現

ウインカーの左右の明るさを均等にするために、左右セットで交換することを強くお勧めします

装着箇所に合わせ、多種多様な製品ラインナップ

装着箇所に合わせ、多種多様な製品ラインナップ

どのランプに装着するバルブをお探しですか？ フィリップスはハイビーム、ロービーム、フロントフォグ、ウインカー（フロント、サイド、リア）、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバー灯、ルームランプなど、車のランプ部分に装着可能なバルブを提供します。

技術仕様

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