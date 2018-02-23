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ウインカーの映り込みを軽減
フィリップス SilverVision シリーズは、ウインカー用白熱球バルブです。ミラーコーティング（ステルス）されたバルブは、ヘッドランプのレフに映り込むアンバー色を軽減したい方に最適です。
バルブタイプ：S25 シングル ピン角違い（PY21W）
2 個入
12 V、21W
ミラーコーティング、ステルスバルブ
フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。
ウインカーの左右の明るさを均等にするために、左右セットで交換することを強くお勧めします
どのランプに装着するバルブをお探しですか？ フィリップスはハイビーム、ロービーム、フロントフォグ、ウインカー（フロント、サイド、リア）、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバー灯、ルームランプなど、車のランプ部分に装着可能なバルブを提供します。
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