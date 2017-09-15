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販売終了

CrystalVisionヘッドライト用バルブ

12360CVB1

あなたの走りにスタイルを

フィリップス CrystalVision ハロゲンヘッドランプは、4300K の白色光ランプ。あなたの車をグレードアップしてくれます。青色コーティングと先端のシルバー仕上げで、よりスタイリッシュに。

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明るいホワイト光

あなたの走りにスタイルを

  • ランプの種類：H8

  • 1 個入

  • 12V、35W

ヘッドライトに白さと明るさをもたらすバルブ

ヘッドライトに白さと明るさをもたらすバルブ

フィリップス CrystalVision ヘッドランプは、白さと明るさをヘッドライトに求めるドライバーに最適です。クリスタルヴィジョンシリーズは先端のシルバーコーティングはスタイリッシュでありながら、ブルーコーティングがもたらす 4300K のクリアな白色光は視認性を高めてくれます。

高品質のクオーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明

UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。*石英ガラス採用は H1、H4、H7、H8、H11

防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明

熱温度衝撃には、石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

技術仕様

この製品に関するサポート

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注釈

  1. 用途は電球の種類によって異なります。