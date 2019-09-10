ハロゲンでヘッドランプをスタイリッシュにグレードアップ

フィリップス WhiteVision ultra は LED 照明を思わせるスタイリッシュな外観にグレードアップしながらも、ハロゲンテクノロジー搭載の車を運転したいと考えるドライバー向けのヘッドランプです。ガラスに施された新しく高度なコーティングフォーミュラにより、WhiteVision ultra バルブは道路法規に対応したライトの中でも最も明るく白い光を放ち、ヘッドランプのリフレクターに際立つ存在感をもたらします。