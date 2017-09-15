販売終了
12258CVSM
ウインカーの映り込みを軽減
フィリップス CrystalVision ハロゲンヘッドランプは、色温度 4300K のクリアな白色光と明るさのベストバランスです。青色コーティングと先端のシルバー仕上げで、よりスタイリッシュに。
バルブタイプ：H1
2 + 2 個入
12V、55W
w5w ポジションランプ付き
フィリップス CrystalVision ヘッドランプは、白さと明るさをヘッドライトに求めるドライバーに最適です。クリスタルヴィジョンシリーズは先端のシルバーコーティングはスタイリッシュでありながら、ブルーコーティングがもたらす 4300K のクリアな白色光は視認性を高めてくれます。
魅力的な色合わせの 2 色の T10 ポジションランプを備えた CrystalVision は、高級感のある自動車照明を提供します。
UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。*石英ガラス採用は H1、H4、H7、H8、H11
レビュー
用途は電球の種類によって異なります。