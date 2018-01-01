販売終了
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あなたの走りにスタイルを
BlueVision のシグナルランプとルームランプは、愛車をカスタマイズしたいドライバーに最適です。道路法規に完全に対応したランプの中でも他にはないブルーキセノン効果を楽しめます。
バルブタイプ：H6W
2 個入
12 V、6 W
スタイル
フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。
どのような用途にどのような 12V ランプをお探しですか？フィリップスの自動車用照明は、ナンバープレートライト、リアポジション／パーキングライト、グローブボックスライト、ルームシグナル、フロントパーキングライトなど、車に特化したすべての機能に対応するラインナップをご用意しています。
フィリップスの自動車製品とサービスは、OEM 市場と補修部品市場でクラス最高の評価を受けています。高品質の素材を用い、基準に従ってテストされた製品群には、走行中の安全性と快適性を最大限に高める設計が施されています。製品の一部は徹底したテスト、品質管理、認定（ISO 9001、ISO 14001、QSO 9000）を通じて ECE 認証の最高基準を満たしており、まさに信頼に足る品質の代名詞です。
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